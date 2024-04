Kim Kardashian pierde 100 mil seguidores por una canción de Taylor Swift







En el lanzamiento de su álbum doble "The Tortured Poets Department: The Anthology" el viernes, Swift lanzó una canción llamada "thanK you aIMee".

Swift y Kardashian "enemigas intimas".

Kim Kardashian perdió más de 100.000 seguidores en Instagram desde el lanzamiento una canción de Taylor Swift que los fanáticos asociaron a la estrella de realitys.

El estilo del título de la canción, con las letras mayúsculas que deletrean 'KIM', y su letra sobre una "abusadora" de secundaria "bronceada y bronceada con aerosol", han llevado a algunos fanáticos a especular sobre si está relacionado con la disputa de la cantante con Kardashian.

Si bien ninguna de las partes ha abordado o confirmado la especulación, el número de seguidores de Instagram de la estrella de reality cayó de 364,3 millones a 363 millones durante el fin de semana, y Swifties ha estado dejando comentarios en su página relacionados con la canción.

Qué dice la canción de Taylor Swift sobre Kim Kardashian La letra de la canción describe la forma en que Swift se vio impactada positivamente por la forma en que fue tratada por su matón, con el coro que dice: "Todo ese tiempo estabas lanzando golpes, yo estaba construyendo algo / Y no puedo perdonar". la forma en que me hiciste sentir / Gritaste: 'Que te jodan, Aimee' al cielo nocturno mientras la sangre brotaba / Pero no puedo olvidar la forma en que me hiciste sanar”. La relación de la pareja ha sido un tema de escrutinio público desde 2016, cuando Kardashian defendió la mención de Swift por parte de su entonces esposo Kanye West en su canción "Famous". Cuando West lanzó la canción, en la que dijo que "hizo famosa a esa perra" sobre Swift, y se refirió a los dos artistas teniendo relaciones sexuales, Kardashian insistió en que Swift le había dado permiso para incluirla en la canción. Kardashian publicó imágenes de una llamada telefónica entre Swift y West sobre la inclusión de letras similares a las que se publicaron, que Swift ha dicho desde entonces que fueron grabadas "ilegalmente" y "editadas". Mientras tanto, Kardashian le dijo a la revista GQ : “Ella sabía totalmente que eso iba a salir a la luz. Ella quería, de repente, actuar como si no fuera así”. Swift abordó la situación en su entrevista con la Persona del año de Time de diciembre de 2023 . "Eso me llevó psicológicamente a un lugar en el que nunca había estado antes", compartió el cantante. “Alejé a la mayoría de las personas en mi vida porque ya no confiaba en nadie. Caí muy, muy duro”.