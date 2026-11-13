El teatro Coliseo Podestá celebra sus 140 años con una renovación histórica y una gala lírica

Inaugurado en 1886 como Politeama Olimpo, la histórica sala platense fue escenario de los hermanos Podestá y de figuras fundamentales de la escena nacional. A 140 años de su apertura, pone en marcha su primer sistema de climatización frío-calor y celebra el aniversario con una gala lírica que recupera la ópera con la que abrió sus puertas.

A 140 años de su inauguración, el Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata inicia una nueva etapa con obras de restauración y mejoras que transformaron sus instalaciones, y una celebración que recupera el vínculo del edificio con los orígenes del teatro nacional. El aniversario tendrá como uno de sus momentos centrales una gala lírica con la misma ópera que se interpretó en su apertura, en 1886: El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini.

La función –abierta al público, con entrada libre y gratuita, por orden de llegada- se realizará el martes 17 de noviembre, a las 20 , en la sala principal, como antesala del aniversario que se conmemora el 19 de noviembre. Estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Lanús , bajo la dirección de Daniel Bozzani .

La celebración coincidirá con la puesta en marcha de una incorporación histórica para el edificio: por primera vez en sus 140 años, el Coliseo contará con un sistema de climatización frío-calor . La obra permitirá sostener la actividad durante todo el año, sin que las temperaturas extremas condicionen la programación, y mejorar las condiciones tanto para el público como para artistas y trabajadores.

“Es la primera vez en la historia que el teatro cuenta con un sistema de frío-calor. Durante décadas, los veranos y los inviernos más duros condicionaban la programación. Ahora el Coliseo va a poder funcionar a pleno los doce meses, con el público y también los técnicos, trabajadores y artistas cómodos en la sala” , destacó el director, Alejo García Pintos y completó: “Esto fue posible por la decisión del intendente Julio Alak de invertir en un teatro que es patrimonio de todos los platenses. Es una obra que no se ve, pero que se siente en cada función”.

Se trata de la tercera gran puesta en valor desde que el edificio pasó a manos municipales, después de las realizadas en 1986 y 2006, y la segunda impulsada por Alak como intendente. En dos años, con la gestión del actual jefe comunal y la dirección de García Pintos, el teatro atravesó una transformación integral . En 2025 se restauraron la fachada, la cubierta metálica, la histórica escalera de la casa de los Podestá y el hall central. Este año, además de la climatización, se renovó toda la instalación eléctrica, se reparó el techo del escenario, se recuperó el lucernario y se reforzaron las columnas que lo sostienen.

Para los platenses, y para tantos bonaerenses que crecieron cruzando sus puertas, el Coliseo no es solo un teatro. Es parte de la identidad de la ciudad, un símbolo de pertenencia que convive con cada generación y que sigue llenándose función a función. “Tiene una historia que te avasalla, es un lugar que conmueve. Es un lugar de unión donde las diferencias quedan en la vereda. Acá no hay peronistas ni radicales, Estudiantes, Gimnasia, River, Boca”, describió García Pintos.

De la ópera al circo criollo

La historia del Coliseo comenzó el 19 de noviembre de 1886, apenas cuatro años después de la fundación de La Plata. Con el nombre de Politeama Olimpo, abrió sus puertas con El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini. El proyecto fue obra del arquitecto uruguayo Carlos Zehndorf, quien diseñó una sala de estilo neorrenacentista italiano, con la clásica platea en herradura rodeada de palcos.

En 1897, el edificio salió a remate y fue adquirido por los hermanos José Juan, Juan Vicente, Gerónimo y Pablo Podestá, integrantes de una familia circense que tuvo un papel decisivo en el nacimiento del teatro nacional rioplatense. La historia del Coliseo quedó así ligada a una transformación fundamental de las artes escénicas argentinas: el paso del circo criollo, con sus acrobacias, música y números populares, a las representaciones teatrales de temática nacional.

José Juan, conocido como Pepe Podestá, ya era una figura popular por su payaso Pepino el 88 y por Juan Moreira, adaptación de la obra de Eduardo Gutiérrez que llevó del formato de pantomima al drama hablado en 1886. La incorporación de diálogos y escenas gauchescas a los espectáculos circenses marcó un hito en el desarrollo del teatro criollo y acercó al público historias, personajes y conflictos reconocibles de su propia realidad. Esa experiencia es considerada uno de los antecedentes fundacionales del teatro nacional.

En 1913, Pepe Podestá pasó a ser el único propietario del teatro y, en 1920, tras una remodelación integral, lo rebautizó Coliseo Podestá en homenaje a su padre. Bajo la platea se conserva el antiguo picadero, la única pista de arena de 21,6 metros de diámetro que permanece en pie en la Argentina, un testimonio excepcional del circo criollo que dio origen al teatro nacional.

La sala, con tres pisos y ornamentación en blanco, rojo y dorado. Está coronada por un cielorraso pintado sobre tela por el artista español José Bouchet, rodeado por una garganta de yeso que rinde homenaje a grandes referentes de la cultura universal, entre ellos Rossini, William Shakespeare, Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Johann Wolfgang von Goethe y Richard Wagner.

Por el Coliseo Podestá pasaron figuras fundamentales de la escena nacional e internacional, como Marcel Marceau, María Guerrero, Ermete Zacconi, Luis Sandrini, Margarita Xirgu, Lola Membrives, Narciso Ibáñez Menta, Tita Merello y Tato Bores. También actuaron el pianista Arthur Rubinstein y la bailarina Carmen Amaya.

Tras su recuperación, el escenario recibió a China Zorrilla, Alfredo Alcón, Enrique Pinti, Cipe Lincovsky, Lito Cruz, Eva Franco, María Rosa Gallo, José Sacristán, Alejandro Dolina y Les Luthiers, además de músicos como Mercedes Sosa, Sandro, Susana Rinaldi, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez; bandas como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y bailarines como Julio Bocca y Maximiliano Guerra. En noviembre de 2025, Johnny Depp brindó una masterclass en el teatro.

Del abandono a la recuperación

La trayectoria del Coliseo también estuvo marcada por períodos de abandono y amenazas de demolición. Tras la muerte de Pepe Podestá, en 1937, sus herederos alquilaron el edificio a las empresas A.I.A. y Lavalle. Esta última clausuró el escenario y cubrió de gris la ornamentación original. La última función de cine se realizó en 1971. Luego permaneció cerrado durante una década, sufrió un incendio y, durante la última dictadura cívico-militar, estuvo a punto de ser demolido.

La Municipalidad de La Plata lo compró en 1981, pero el edificio continuaba en ruinas. Con el regreso de la democracia, la delegación local de la Asociación Argentina de Actores, junto con artistas y grupos independientes de la ciudad, reclamó su reapertura y colaboró en la recuperación de la sala. Entre quienes participaron de ese proceso estuvieron el actual director del teatro, García Pintos, y Marcelo Demarchi, integrante del equipo directivo. Hasta fines de 1985, el Coliseo volvió a albergar teatro independiente, conciertos de la Orquesta Municipal y ensayos de la Comedia Municipal.

La restauración se financió con fondos del Banco Municipal y el aporte de unos 2.000 vecinos y comerciantes locales. El teatro reabrió definitivamente el 19 de noviembre de 1986, al cumplirse su centenario. En 2006 se restauró gran parte del edificio, incluida la tela del cielorraso, y en 2011 fue declarado Monumento Histórico Nacional.

Un teatro con producción propia y puertas abiertas a la comunidad

Hoy, el Coliseo combina una cartelera comercial de distintos géneros con una agenda pública y gratuita, que busca ampliar el acceso a la cultura y acercar el teatro a espectadores de todas las edades. “Los platenses eligen quedarse a ver teatro acá, porque el teatro está hermoso y la programación convoca a todos los públicos”, sostuvo García Pintos.

A través del Museo José Juan Podestá, el teatro desarrolla el programa Las Escuelas Llegan al Coliseo, gratuito para establecimientos educativos de toda la región. La propuesta incluye visitas teatralizadas como De la carpa itinerante al escenario; funciones de Juan Moreira, una leyenda popular, una versión para marionetas de la obra considerada fundadora del teatro rioplatense; y Colores en escena, una visita-taller para jardines y primeros grados de primaria inspirada en la obra de José Bouchet, el artista que pintó el cielorraso de la sala.

La programación también contempla funciones gratuitas para adultos mayores, como parte de una política orientada a facilitar la participación de distintos sectores de la comunidad en las propuestas artísticas.

Entre los hitos de la actual gestión se destacan el equipamiento técnico y la renovación de la Sala China Zorrilla, que sumó un nuevo espacio al circuito independiente, la música y los ciclos artísticos. También se motorizó la histórica araña central, una pieza francesa de 500 kilos y casi 90 lámparas que hasta entonces debía bajarse manualmente, una tarea que requería la intervención de cuatro operarios.

El teatro incorporó además un espacio para la memoria: el Patio de la Memoria y los Artistas, en homenaje a los artistas desaparecidos. Fue inaugurado el 16 de septiembre de 2024, fecha en que se recuerda la Noche de los Lápices, con la presencia del intendente Alak, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y Pablo Díaz, sobreviviente de aquella tragedia.

Este año, además, estrenó Laberinto Podestá (El último aplauso), la primera producción integral realizada con recursos propios en la historia del teatro. Se trata de una experiencia nocturna, inmersiva y gratuita que recorre espacios del edificio habitualmente cerrados al público. “Esta obra es nuestra gran apuesta. Además, los 20 artistas locales que trabajan el espectáculo tienen continuidad laboral desde hace dos años”, destacó García Pintos.

En septiembre, el teatro recibió por primera vez el Premio Mayor Teatro del Mundo, en la categoría Instituciones, que otorga el Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Las grandes capitales del mundo invierten en sus principales salas de teatro. Esta es una de las pocas en el país en las que un municipio le da tanta relevancia, y eso nos llena de orgullo, porque sin este tipo de cosas es imposible avanzar como sociedad”, afirmó el director.

A 140 años de aquella noche en que el Politeama Olimpo abrió sus puertas con El barbero de Sevilla, el Coliseo Podestá vuelve a celebrar con la lírica. Una historia que nació con la ópera, se transformó al ritmo del circo criollo y del teatro nacional, atravesó el abandono y la recuperación, y hoy encuentra una nueva etapa para seguir siendo uno de los grandes escenarios culturales de la Argentina.