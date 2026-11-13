Nueva polémica durante las grabaciones de PH: aseguran que un invitado protagonizó una fuerte discusión

Después del tenso episodio que tuvo como protagonistas a Santi Maratea y China Ansa, ahora trascendió que un comentario del músico sobre un antiguo amor habría provocado el enojo de su actual pareja.

La grabación de esta semana de PH, Podemos Hablar volvió a quedar envuelta en una polémica y, esta vez, el protagonista sería Hernán Coronel , el cantante de Mala Fama . Después del tenso episodio que tuvo como protagonistas a Santi Maratea y China Ansa , ahora trascendió que un comentario del músico sobre un antiguo amor habría provocado el enojo de su actual pareja, Berenice, al punto de generar un fuerte entredicho detrás de cámaras.

La información se conoció este jueves en Intrusos (América TV), donde Rodrigo Lussich presentó los detalles del episodio que habría puesto en riesgo la continuidad de la grabación del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff , cuya emisión está prevista para este sábado por la noche en Telefe.

“Hernán Coronel de Mala Fama grabó PH, habló de un amor como el de la madre de sus hijos como un gran amor , o el que le abrió las puertas del amor, y su actual novia, Berenice, mujer, madre de su hija, le hizo una escena . La pregunta es ¿se cortó la grabación o se pudo seguir? ¿Qué pasó cuando ella se enojó?”, planteó el conductor.

A continuación, Natalie Weber aportó detalles sobre la reacción de la mujer del cantante, quien estaba detrás de escena mientras se desarrollaba la extensa grabación.

“Ella quiso interrumpir, pero el manager de Hernán no se lo permitió” , contó la panelista. Además, precisó que durante una pausa se produjo un intercambio entre ambos: “En un momento hubo un corte (de la grabación) y ahí tuvieron un entredicho Berenice Lucrecia y Hernán”.

Marcela Baños contó que intentó comunicarse con el cantante, quien estaba grabando MasterChef Celebrity, y que recibió una respuesta tranquilizadora de Gastón, su representante: “No, no pasó nada, está todo bien [...] después te cuento”.

Hernán de Mala Fama y su pareja Berenice.

Qué dijo la pareja de Hernán de Mala Fama sobre la supuesta discusión en la grabación de PH

En una entrevista con SQP (América TV), la mujer del actual participante de MasterChef Celebrity fue contundente al desmentir que hubiera protagonizado algún escándalo con el músico y apuntó directamente contra quienes difundieron esa información. Según explicó, ni siquiera tuvo la posibilidad de presenciar la grabación, ya que le indicaron que debía permanecer en otro sector del estudio.

“Ni siquiera pude asistir a la grabación. (…) Me hubiera gustado presenciar y ver a todos grabando y me dijeron que me tenía que correr”, relató. Además, detalló que le asignaron un camarín para permanecer junto a su hija de 11 meses y una televisión para seguir desde allí el desarrollo del programa. “Así que en ningún momento tuve contacto con él, ni con la producción, ni con lo que estaban grabando”, remarcó.

Por otro lado, Berenice contó que, después de aproximadamente tres horas de grabación, Hernán Coronel se acercó a buscarla sin que hubiera ocurrido ningún inconveniente. “El que difundió esto debe saber que es mentira porque no pasó nada. Es más, ni siquiera pude cruzar palabras porque no lo vi”, sostuvo. Y volvió a insistir en que nunca existió una discusión: “Él entró a grabar, nunca discutimos ni por nada, no sé lo que están diciendo”.

También explicó cuál habría sido el origen de las versiones que circularon sobre el supuesto conflicto. Según indicó, durante la entrevista le preguntaron al cantante cómo había conocido a sus parejas y él contó parte de su historia sentimental. “Nunca dijo ‘conocí el amor’, lo van a ver cuando salga el programa, ahí van a ver que nada que ver las frases que están diciendo”, aclaró.

Finalmente, sobre la posibilidad de que el músico hubiera solicitado eliminar ese fragmento de la emisión, Berenice dejó abierta esa alternativa, aunque se desligó por completo de cualquier reclamo. “Eso será un tema personal de él. O sea, yo no le dije nada. Capaz pidió eso, pero no es por mí”, explicó. Y cerró, visiblemente molesta: “No discutimos ni por eso ni por nada”.