La esposa de Leandro Paredes dio una pista sobre el sexo del bebé que esperan Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Recientemente Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que esperan a su primer hijo. La pareja, después de seis de noviazgo y convivencia en Italia, se había casado en julio del año pasado.

En las últimas horas, Oriana Sabatini y Paulo Dybala compartieron un tierno video donde anunciaron que esperan a su primer hijo. Ante esto, Camila Galante, esposa de Leandro Paredes y amiga cercana de Sabatini, se mostró entusiasmada con la noticia y fue una de las primeras en reaccionar públicamente.

La reacción de Camila Galante a la noticia del embarazo de su amiga La reacción de Camila Galante al embarazo de su amiga llamó la atención de los usuarios de redes sociales. La modelo compartió el video de Oriana Sabatini y Paulo Dybala con la frase: “Ay, por fin. Qué emoción tengo. Los amo”, acompañada de un moño rosa. Este detalle generó especulaciones entre los seguidores, quienes interpretaron que podría tratarse de una pista sobre el sexo del bebé que espera la pareja.

Camila galante posteo El posteo de Camila Galante en instagram.

El uso del moño rosa en el posteo de la esposa de Leandro Paredes se interpretó como un indicio de que el bebé podría ser una niña, aunque no hubo confirmación oficial por parte de Sabatini o Dybala . La publicación fue recibida con comentarios de felicitaciones y buenos deseos por parte de familiares, amigos y seguidores.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala oficializaron que esperan a su primer hijo El posteo que hizo la pareja para oficializar la noticia incluyó imágenes de distintos momentos, desde la ecografía hasta la emoción de ambos al escuchar los latidos del bebé por primera vez. La publicación reflejó la alegría de la pareja a poco más de un año de su matrimonio, celebrado en julio de 2024, y rápidamente superó el millón de reproducciones.

Además, la pareja eligió completar el anuncio con una imagen que sus seguidores conocen muy bien: una imagen inspirada en el dibujo animado Danny Phantom con el que siete años atrás confirmaban que estaban juntos. Ahora, la imagen los muestra a ambos frente a una cuna y al personaje que representa a Oriana con las manos en su vientre. La imagen solo se completa uniendo las historias de uno y otro ya que en sus perfiles solo subieron una mitad. dybala-y-sabatini-danny-phantom-2109135 Los respectivos posteos de la pareja usando la ilustración de Danny Phantom. "Vamos a ser papás", se escucha susurrar a Oriana hacia el final del video que publicaron en sus redes. Esas imágenes se convirtieron en el motivo para que a menos de una hora de publicado el video, más de un millón de seguidores le dieran like a la publicación y escribieran sus buenos deseos.