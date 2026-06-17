La familia de Gaspi confirmó la repatriación del cuerpo en Brasil y aclaró que no hay una colecta

El círculo del joven se refirió a una presunta colecta que la propia familia no inició. En esa sintonía, aclaró sobre cómo fue el proceso para traerlo de vuelta.

La familia del youtuber Gaspi emitió un comunicado en las últimas horas, tras la circulación de rumores sobre una presunta colecta para repatriar el cuerpo del joven. Al respecto, hicieron una importante aclaración e informaron cómo fue el proceso para traer su cuerpo de vuelta a la Argentina , tras el accidente de helicóptero que vivió en Brasil .

El texto salió a la luz a través de las redes del youtuber Coscu (@martinpdisalvo), quien compartió en historias el siguiente texto: “ Queremos aclarar que no existe ninguna colecta oficial para cubrir los gastos relacionados con Gaspi. Gracias a la solidaridad de un grupo de personas y a la ayuda recibida de manera privada, ya se lograron cubrir los costos necesarios para que pueda regresar a Argentina en los próximos días y descansar en paz", reza la primera parte del comunicado.

Luego, agregaron que por este motivo " cualquier colecta, campaña o pedido de dinero que vean circulando en su nombre no es oficial y se trata de una estafa. Lamentablemente, hay quienes intentan aprovecharse de situaciones tan dolorosas como esta. Les pedimos que no colaboren con ninguna iniciativa”.

Por último, remarcaron el cariño que la gente le tenía al creador de contenido, y aseguraron que la mejor manera de honrarlo es mantener vivo su recuerdo. “Sabemos que muchísima gente sigue teniendo la intención de ayudar, y eso habla del cariño enorme que Gaspi y Lucas supieron generar en tantas personas con su arte. Gaspi y Lucas vivirán por siempre en nuestros corazones", cerraron.

comunicado familia gaspi “Muchísima gente sigue teniendo la intención de ayudar, y eso habla del cariño enorme que Gaspi y Lucas supieron generar", reflexionó la familia del youtuber. @martinpdisalvo

El dolor del padre de Gaspi tras el accidente: "Se me va a hacer muy difícil vivir sin él"

A pocos días de la muerte de Gaspar "Gaspi" Prim Díaz en el choque de dos helicópteros ocurrido en Brasil, su padre, Ricardo Prim, expresó el profundo dolor que atraviesa por la pérdida del influencer de 23 años y compartió emotivos homenajes en sus redes sociales para recordarlo.

El dueño de la librería Buensur, en Puerto Madryn, utilizó su cuenta de Facebook para publicar distintas fotografías junto a su hijo. Entre ellas, compartió imágenes familiares, recuerdos de la infancia del youtuber y postales tomadas en el local comercial donde ambos aparecían sonrientes.

En varias de las publicaciones escribió el mismo mensaje: "Gaspi, te quiero siempre". También difundió videos y homenajes que circularon en redes tras conocerse la noticia de su fallecimiento. En diálogo con Clarín, Ricardo contó cómo atraviesa estas horas tras la tragedia. "Se me va a hacer muy difícil vivir sin Gaspi, sin saber que no está. Me enteré al mediodía del domingo y no caigo del todo", confesó.