Muerte de Gaspi: dos amigos viajaron a Brasil para repatriar su cuerpo

El influencer y comediante fue una de las seis víctimas fatales del accidente aéreo en Río de Janeiro, junto al argentino Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.

El cuerpo del youtuber argentino Gastón Prim Díaz , mejor conocido en redes sociales como Gaspi , fue liberado este martes por el Instituto Médico Legal de Brasil para dar inicio a la repatriación.

El influencer fue una de las seis víctimas fatales del accidente aéreo en Río de Janeiro, junto al argentino Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree .

De acuerdo con la información del medio brasileño G1, dos amigos del youtuber viajaron a Brasil para continuar con los trámites administrativos de la repatriación, ya que su familia no contaba con las fuerzas suficientes para llevar a cabo el proceso. El cuerpo de Vignale fue entregado a su familia el lunes.

La policía brasileña investiga si hubo un incumplimiento del plan de vuelo de ambos helicópteros, mientras que la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil anunció que investigará las causas detrás del choque .

En las últimas horas, el padre del youtuber expresó sus dudas respecto al accidente aéreo en Río de Janeiro y mencionó que, para él, la muerte de su hijo pudo haber sido "un atentado".

"No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, Oliver Tree, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado", afirmó Ricardo Prim.

"Murió de una manera muy injusta. El dolor es por Gaspi, no por nosotros. Estaba en su mejor momento. Tenía apenas 23 añitos", lamentó.

Gaspi murió el domingo pasado en Río de Janeiro junto al cantante estadounidense Oliver Tree y otras cuatro personas. Con casi 4 millones de seguidores en Instagram y más de 2,8 millones de suscriptores en YouTube, se había convertido en uno de los creadores de contenido más populares de Argentina.