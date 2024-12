La incómoda pregunta de Mirtha Legrand a Adrián Maravilla Martínez en el último programa del año

“Te quieren robar, te quieren apuñalar todo el tiempo. Después pudimos salir de eso, libres, sin culpa ni cargos. Y ahí fue que me decidí a jugar al fútbol, en la cárcel me dijeron si me animaba a jugar cuando dejara de estar preso. Y yo dije que me re animaba. Porque yo tuve un accidente acá en la mano, ya pasaron casi 12 años, y en ese momento yo no podía mover mucho, con la mano no podía hacer otro trabajo. Fui, me probé y ahí se empezaron a abrir las puertas”, recordó Maravilla.