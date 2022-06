La “Mamma Roma”, de Pasolini, vuelve hoy a los cines

La historia que se cuenta puede sonar dura, amarga, incómoda (los esfuerzos e ilusiones de una mujer de la calle para alcanzar una vida respetable y darle un futuro a su hijo, un muchacho débil, amigo de las malas juntas, que no tiene futuro), pero el cariño, la dedicación que el autor pone en sus personajes convierten a esas criaturas, y a la historia misma, en algo más elevado. Los sentimientos de esa mujer son puros, casi sagrados. El chico, aunque asocial y consentido, es casi inocente, y ambos están llenos de vida, y tienen ganas de vivir. “Si he conseguido transmitir lo que quería, la grandeza épico-religiosa de estos personajes miserables; si he conseguido mostrarla a través de los rasgos de estilo de mi film, del ritmo de la narración, del modo en que, a través de la luz del sol, los sumerjo en el ambiente que los rodea; si he conseguido dar esta idea de ellos, quiere decir que los amo. Si no lo he conseguido, quiere decir que mi amor no es suficiente, quiere decir que intentaré amar todavía más”, dijo después Pasolini, cuando el estreno provocó discusiones públicas. En ese momento, ni el común de la gente ni los sectores de izquierda apoyaban su amor por el lumpenaje, como el chico de su historia. Esa inclinación ya había provocado que lo expulsaran del Partido Comunista Italiano, en el que estuvo poco tiempo. Pero esa declaración de amor, acá bien la hubiera firmado Leonardo Favio, que ya estaba preparando su “Crónica de un niño solo”, medianamente autobiográfica.