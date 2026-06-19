La Mona Jiménez dio un inesperado show a bordo de un avión que viajaba a Dallas con hinchas argentinos

Tras su encuentro con el plantel de la Selección Argentina, el músico volvió a protagonizar un momento viral en el marco del Mundial 2026.

La Selección Argentina se prepara para jugar ante Austria en la ciudad de Dallas. Por eso, los hinchas argentinos comenzaron a tomar vuelos desde Kansas para vivir el segundo partido de los dirigidos por Lionel Scaloni en el Mundial 2026 .

En un vuelo directo hacia Dallas el despegue fue demorado por casi seis horas y Carlos “La Mona” Jiménez , que se encontraba entre los pasajeros, tomó las riendas de una situación complicada y realizó un inesperado show en el avión.

Por medio del comunicador que utilizan las azafatas para hablar con los pasajeros, el ídolo del cuarteto cantó una de sus canciones más conocidas y el público se sumó rápidamente a un momento que se transformó en una fiesta.

Además, en el vuelo estaban presentes varios campeones del mundo como Ubaldo Fillol, Ricardo Giusti, Carlos Tapia y Omar Larrosa . La Mona estaba acompañado por su hijo y con la camiseta de Argentina para seguir disfrutando del Mundial 2026.

La Mona Jiménez visitó al plantel y Messi bailó al ritmo del cuarteto

El plantel de la Selección argentina vivió una noche llena de música y emociones en la concentración en Kansas. Después de comer un asado durante la tormenta eléctrica que afectó a la ciudad, hubo un show que revolucionó a toda la delegación dentro del hotel.

La Mona fue invitado para una entrevista en AFA Estudio, el streaming oficial de la entidad. A sus 75 años, el máximo ícono del cuarteto derrochó carisma, mostró algunos pasos de baile, improvisó sus clásicos temas para arengar al equipo y cantó codo a codo junto al presidente Claudio “Chiqui” Tapia.

Durante la divertida transmisión, se dio un gran encuentro cordobés cuando apareció Julián Álvarez. El delantero del Atlético de Madrid, confeso fanático del cantante, corrió a abrazarlo y le entregó un regalo muy especial que emocionó al músico en una noche inolvidable.

El momento más esperado de la velada ocurrió cuando La Mona pudo cumplir su máximo deseo: conocer personalmente y sacarse una foto con Lionel Messi.