"LA NOCHE DEL COYOTE"

C uando la crítica comienza

diciendo «los responsables de esta película se han de haber divertido mucho durante el rodaje», el lector ya sabe lo que dice el siguiente párrafo. Es un lugar común. Esta película también abunda en lugares comunes, de ésos que los entusiastas hacen plenamente a sabiendas, para posible deleite de sus espectadores. A veces les sale, a veces no.

La obra no se propone como paródica, sino como una especie de bizarro light, con argumento antojadizo, hecha entre amigos. En pleno desierto californiano, vive un director de películas llamadas «El taxista de la Magnum», «Los gemelos zombies» y cosas por el estilo. Hasta su casa llegan una noche varios jóvenes de diversos lugares, convocados para participar en su próxima obra maestra. Pero casi nada es lo que parece, ni siquiera el género de la película que estamos viendo, que incluye algunos sustos sin mayor sentido, lo cual es muy coherente, ya que la obra tampoco tiene mayor sentido. Es todo un juego.