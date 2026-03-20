La plataforma Prime Video continúa apostando fuerte por las producciones nacionales y suma a su catálogo una nueva serie argentina que promete captar la atención del público joven. Se trata de Amor Animal, una ficción que combina drama, romance y música urbana en un formato de miniserie.
La nueva serie argentina de Prime Video que cuenta con las actuaciones de L-Gante y La Joaqui
Ya está disponible una ficción nacional que tiene el potencial para ser lo más visto entre los jóvenes en todo el país.
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Uno de los grandes atractivos del estreno es la participación de L-Gante y La Joaqui, dos figuras clave de la escena musical actual. Ambos artistas tendrán apariciones especiales dentro de la historia, reforzando el vínculo de la serie con el universo del trap y la cultura urbana.
Con ocho episodios y un elenco que mezcla actores jóvenes con figuras reconocidas, la producción creada por Sebastián Ortega se posiciona como una de las apuestas más fuertes del streaming argentino en 2026, apuntando a una audiencia atravesada por las nuevas tendencias culturales.
De qué trata Amor Animal, la miniserie estreno de Prime Video
La historia sigue a Kaia, una joven artista emergente del mundo del trap que proviene de un contexto humilde, y a Nicolás, un chico de clase alta que atraviesa una profunda crisis personal. Sus caminos se cruzan de manera inesperada y dan inicio a una relación marcada por las diferencias sociales.
A medida que el vínculo crece, ambos deberán enfrentarse a las presiones de sus entornos, que no aceptan esta relación. Las tensiones entre los dos mundos comienzan a escalar, generando conflictos cada vez más intensos que ponen a prueba sus sentimientos.
La serie no solo aborda el romance, sino también problemáticas actuales como la desigualdad, las adicciones, la identidad y la búsqueda de sentido en una generación atravesada por la incertidumbre.
En ese contexto, la música urbana cumple un rol central, funcionando como puente entre universos opuestos y como forma de expresión de los protagonistas, en una historia donde el amor y el conflicto avanzan en paralelo.
Prime Video: tráiler de Amor Animal
Prime Video: elenco de Amor Animal
- Franco Masini (Nicolás)
- Tatiana Glikman (Kaia)
- Valentina Zenere (Justina)
- Santiago Achaga (Santos)
- Toto Rovito (Juan Pablo)
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