La nueva serie argentina de Prime Video que cuenta con las actuaciones de L-Gante y La Joaqui + Seguir en









Ya está disponible una ficción nacional que tiene el potencial para ser lo más visto entre los jóvenes en todo el país.

La ficción argentina que esperaban todos los adolescentes ya llegó a Prime Video. Imagen: Prime Video

La plataforma Prime Video continúa apostando fuerte por las producciones nacionales y suma a su catálogo una nueva serie argentina que promete captar la atención del público joven. Se trata de Amor Animal, una ficción que combina drama, romance y música urbana en un formato de miniserie.

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Uno de los grandes atractivos del estreno es la participación de L-Gante y La Joaqui, dos figuras clave de la escena musical actual. Ambos artistas tendrán apariciones especiales dentro de la historia, reforzando el vínculo de la serie con el universo del trap y la cultura urbana.

Con ocho episodios y un elenco que mezcla actores jóvenes con figuras reconocidas, la producción creada por Sebastián Ortega se posiciona como una de las apuestas más fuertes del streaming argentino en 2026, apuntando a una audiencia atravesada por las nuevas tendencias culturales.

Amor Animal Dirigida por Sebastián Ortega, la serie tiene potencial para convertirse en lo más visto en Argentina. Imagen: Prime Video De qué trata Amor Animal, la miniserie estreno de Prime Video La historia sigue a Kaia, una joven artista emergente del mundo del trap que proviene de un contexto humilde, y a Nicolás, un chico de clase alta que atraviesa una profunda crisis personal. Sus caminos se cruzan de manera inesperada y dan inicio a una relación marcada por las diferencias sociales.

A medida que el vínculo crece, ambos deberán enfrentarse a las presiones de sus entornos, que no aceptan esta relación. Las tensiones entre los dos mundos comienzan a escalar, generando conflictos cada vez más intensos que ponen a prueba sus sentimientos.

La serie no solo aborda el romance, sino también problemáticas actuales como la desigualdad, las adicciones, la identidad y la búsqueda de sentido en una generación atravesada por la incertidumbre. En ese contexto, la música urbana cumple un rol central, funcionando como puente entre universos opuestos y como forma de expresión de los protagonistas, en una historia donde el amor y el conflicto avanzan en paralelo. Prime Video: tráiler de Amor Animal Embed - Amor Animal | Tráiler Oficial | Prime Video Prime Video: elenco de Amor Animal Franco Masini (Nicolás)

Tatiana Glikman (Kaia)

Valentina Zenere (Justina)

Santiago Achaga (Santos)

Toto Rovito (Juan Pablo)