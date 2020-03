La pandemia que le reescribe las reglas de mercado a Hollywood

El tema más preocupante pasa por el abastecimiento de piezas. Si bien la decisión de cesar la actividad es por el momento voluntaria, como hizo General Motors en Santa Fe, se teme que en los próximos días se vean obligadas a hacerlo por falta de insumos. Según un relevamiento realizado por distintas automotrices, el suministro de piezas se mantiene normal aunque temen que las restricciones que se están implementando en la Argentina y en otros países generen complicaciones. “En muchas autopartes tenemos stock hasta mayo pero en otras es más limitado. Por ahora el comercio exterior no está afectado pero no sabemos hasta cuándo. Dependemos mucho de los camiones. Si el gremio toma una medida, vamos a estar complicados. Por ejemplo, en una planta de Córdoba los operarios se negaron a descargar un camión que llegó desde Brasil por temor a contagios. Otros camiones quedaron demorados en la frontera con Brasil porque no se les permitía el ingreso a los choferes.