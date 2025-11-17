Discriminación en un templo de la comunidad judía: un detenido Por Vanesa Petrillo







Un hombre fue arrestado tras insultar y escupir al personal de seguridad del edificio religioso ubicado en Villa Crespo.

Templo “Max Nordau”, perteneciente a la comunidad “Dor Jadash”, en el barrio porteño de Villa Crespo.

Un hombre de 42 años, al pasar por la puerta del templo Max Nordau, perteneciente a la comunidad Dor Jadash, lanzó escupitajos en todo el frente y donde se encuentran las insignias de la religión, al tiempo que se dirigió hacia el empleado que se ocupa de la seguridad del lugar, a quien le recriminó por trabajar para la comunidad con frases tales como “...asesino, genocida, ¿cómo podés proteger este templo?”, junto con insultos xenófobos y descalificaciones hacia la comunidad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Efectivos de la Policía de la Ciudad se comunicaron con el Auxiliar Fiscal Leandro Galvaire, de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, quien ordenó su detención inmediata y lo citó a una audiencia de intimación de los hechos, a realizarse este lunes en sede fiscal.

Ante la situación ocurrida en el templo, ubicado en la calle Murillo 661, se inició una investigación por infracción a las normas en materia de discriminación, en tanto la conducta descripta resulta constitutiva del delito previsto en la Ley 23.592.

Temas Discriminación

judíos

detenido