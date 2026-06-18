La película de Disney+ sobre la peor derrota en Eliminatorias que se convirtió en una historia de superación

Inspirada en hechos reales, la producción dirigida por Taika Waititi transforma un fracaso histórico en un relato humano atravesado por el humor y la resiliencia.

Hay derrotas deportivas que quedan grabadas para siempre. Algunas por su magnitud, otras por las consecuencias que generan y unas pocas porque terminan dando origen a historias completamente inesperadas. Eso ocurrió con la selección de Samoa Americana , protagonista de uno de los episodios más recordados del fútbol internacional .

Lo que comenzó como una goleada histórica terminó convirtiéndose, años después, en una película que encontró un nuevo significado detrás del resultado. La producción "Gol Gana" llegó a Disney + con una propuesta que combina humor, drama y una mirada profundamente humana sobre el deporte.

Dirigida por Taika Waititi, cineasta reconocido por su estilo particular, la película evita quedarse solamente en el marcador y pone el foco en las personas que estuvieron detrás de aquella experiencia. El resultado es un relato que demuestra que, muchas veces, el éxito no siempre se mide en victorias.

De qué trata Gol Gana

"Gol Gana" está basada en una historia real y toma como punto de partida uno de los partidos más recordados de las Eliminatorias para el Mundial de 2002. El 11 de abril de 2001, Australia derrotó a Samoa Americana por 31 a 0, un resultado que todavía figura como la mayor goleada en la historia de las clasificatorias mundialistas.

Años después de aquella derrota, la Federación de Samoa Americana decidió iniciar un proceso de reconstrucción deportiva y contrató al entrenador neerlandés Thomas Rongen con el objetivo de intentar clasificar al Mundial de Brasil 2014.

La película sigue justamente ese recorrido. Rongen llega a un territorio que, en términos futbolísticos, parecía condenado al fracaso y se encuentra con un grupo de jugadores amateurs, muchos de ellos con otras ocupaciones laborales y con una realidad muy distinta a la de las grandes potencias deportivas.

Gol Gana Disney +

Lejos de construir una historia épica tradicional, la producción apuesta por un tono más cercano y accesible. El humor funciona como una herramienta para abordar temas profundos, como la frustración, la autoestima y la importancia de construir un sentido de pertenencia.

Uno de los aspectos que más llamó la atención es la representación de la cultura samoana y la presencia de Jaiyah Saelua, una futbolista que hizo historia al convertirse en la primera persona transgénero en participar en una Eliminatoria mundialista.

La película también muestra las dificultades que atravesó Thomas Rongen en su vida personal. El entrenador aparece como un hombre marcado por experiencias dolorosas, cuya llegada a Samoa Americana termina transformándolo tanto a él como al equipo.

Disney+: tráiler de Gol Gana

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Disney+: elenco de Gol Gana