La desgarradora miniserie de Prime Video sobre el atentado aéreo más impactante de la historia + Seguir en









Una producción basada en una historia real que conmocionó al público y hoy, después de casi 40 años, sigue emocionando.

La desgarradora historia sobre un atentado sin precedentes. Imagen: Prime Video

Prime Video continúa ampliando su catálogo con producciones que no solo entretienen, sino que también conmueven profundamente. En los últimos meses, la plataforma sumó una serie basada en hechos reales que revive una de las tragedias más impactantes de la historia de la aviación, logrando generar un fuerte impacto emocional en los espectadores.

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Se trata de una historia que pone el foco en el atentado al vuelo 103 de Pan Am ocurrido en 1988, cuando una explosión en pleno vuelo provocó la muerte de 259 personas a bordo y 11 en tierra. Este hecho marcó un antes y un después en la historia del terrorismo internacional y dejó heridas abiertas que aún hoy generan interrogantes.

Lockerbie: en búsqueda de la verdad Una búsqueda de justicia que marcó a la sociedad sobre finales de los 80. Imagen: Prime Video La serie que retrata este dramático episodio y ya está disponible para ver es Lockerbie: En búsqueda de la verdad, una producción protagonizada por Colin Firth que no deja indiferente a nadie.

De qué trata Lockerbie: En búsqueda de la verdad La miniserie sigue la historia real del doctor Jim Swire, un hombre que pierde a su hija en el atentado del vuelo 103 y que, a partir de ese momento, inicia una incansable búsqueda de justicia. Movido por el dolor y la necesidad de respuestas, decide involucrarse activamente en la investigación del caso.

A lo largo de los episodios, la trama muestra no solo el impacto emocional de la tragedia, sino también las complejidades políticas y judiciales que rodearon el atentado. Swire comienza a cuestionar la versión oficial y a profundizar en teorías alternativas sobre lo ocurrido. La serie reconstruye el atentado y sus consecuencias con un enfoque íntimo, centrado en las víctimas y sus familias.

El relato avanza entre recuerdos, investigaciones y juicios, mostrando cómo el paso del tiempo no logra cerrar las heridas. Además, plantea interrogantes sobre la verdad y la justicia, dejando en evidencia que, incluso décadas después, el caso sigue rodeado de dudas y controversias. Prime Video: tráiler de Lockerbie: En búsqueda de la verdad Embed - LOCKERBIE Trailer SUBTITULADO [HD] Colin Firth. Prime Video: elenco de Lockerbie: En búsqueda de la verdad Colin Firth (Jim Swire)

Catherine McCormack (Jane Swire)

Sam Troughton (Murray Guthrie)

Ardalan Esmaili (Abdelbaset al-Megrahi)

Mark Bonnar (Roderick McGill)