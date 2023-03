La serie de El Señor de los Anillos suma nuevos protagonistas para su segunda temporada

Nominado al Oscar y al BAFTA por su papel en Belfast, Hinds también protagonizado películas como Munich, There Will Be Blood, In Bruges y Justice League, así como series de televisión como Game of Thrones y Rome.

Kinnear, conocido por sus papeles en las películas de James Bond Quantum of Solace, Skyfall y Spectre, actualmente se puede ver en la serie de HBO Max de Taika Waititi, Our Flag Means Death. Sus otros créditos televisivos incluyen Inside No. 9, Penny Dreadful , Southcliffe y Black Mirror.

Los créditos televisivos de Moodie incluyen el papel de Meg en la comedia Motherland de la BBC, ganadora del BAFTA , junto con A Discovery of Witches, The Man Who Fell To Earth y Sherlock. Sus papeles cinematográficos incluyen Star Wars: Episodio IX – El Ascenso de Skywalker de JJ Abrams como General Parnadee y El Imperio de la Luz de Sam Mendes como Delia.