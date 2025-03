Lady Gaga anticipó su nuevo disco: "Es la integración de quién soy en la vida real y quién soy en el escenario"

Al respecto, desarrolló: "Me he convertido en personajes a través de la música, y todavía lo hago, pero ahora he aprendido a no dejar que me domine por completo. Diría que vuelvo a ello porque me siento segura", subrayó, y pidió perdón a sus fanáticos por haberse desvinculado de este sonido, algo que, aseguró, fue "duro".

A su vez, sostuvo que este álbum es una mezcla de "la suavidad" de lo que es por dentro y "la intensidad" que le gusta aportar a su música y sus actuaciones sobre el escenario, lo que, en definitiva, refleja su "caos personal".