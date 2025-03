Lady Gaga habló sobre su papel en la segunda temporada de la serie "Merlina"

"No quiero revelar nada sobre mi participación en el programa", dijo Gaga a EW, confirmando que es parte del programa. "Quiero mantenerlo en secreto, pero amo a Jenna y realmente la pasé increíble" .

Ortega protagonizó la serie por primera vez en 2022, y el programa obtuvo una gran cantidad de seguidores por su historia sobre el personaje principal, Merlina Addams, a lo largo de sus primeros años como estudiante escolar y psíquica en ciernes. Otras estrellas que han trabajado en el proyecto incluyen a Gwendoline Christie, Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones y la actriz de la película Los Locos Addams de 1991, Christina Ricci.

Ortega dijo previamente en los Globos de Oro en enero de 2023 que quería que Gaga se uniera a la temporada 2 del programa, e incluso habló sobre la historia que imaginó para ella.

Los caminos de la cultura pop de Ortega y Gaga también se cruzaron en el pasado reciente con relación a Merlina, cuando la canción de Gaga de 2011 "Bloody Mary" se volvió viral después de que los fanáticos de la serie editaran la canción junto con un clip de Ortega bailando en el exitoso programa de Netflix.

Como resultado, la canción, que no fue lanzada como un sencillo oficial de su álbum original, Born This Way, eventualmente escaló las listas contemporáneas a fines de 2022, llegando finalmente al puesto número 41 en el Billboard Hot 100 casi 12 años después de su debut original.