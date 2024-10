Lejos del escándalo, Pampita se sumó a la peregrinación a Luján

Ardohain vivió semanas muy complejas: una escandalosa separación que la dejó involucrada en una denuncia por estafa y, como si fuera poco, se ve rodeada por la prensa mientras transita el proceso.

Sin embargo, en esta oportunidad logró un momento en donde se la ve feliz y plena. "Pampita" compartió imágenes con sus seguidores en las redes sociales, donde se la puede ver acompañada de los fieles y en la misma Catedral.

Pampita habló sobre Roberto García Moritán: "Siempre vamos a ser familia"

La modelo y conductora Pampita habló ante las cámaras, luego de que Roberto García Moritán presentara su renuncia. Con las lágrimas asomándose, desmintió versiones que circulan y defendió al padre de su hija. Sobre la salida de su ahora exmarido, tras graves denuncias, advirtió que "no sabía nada".

"¿Sabías que te van a llamar a declarar?”, indagaron los cronistas de un programa de televisión y Carolina fue rotunda. “No digas cosas que no son verdad. Eso no es verdad. Estás diciendo algo que no es cierto”, lanzó.

“Me estoy enterando por ustedes”, afirmó, mientras se subía a un auto al consultarle por el anuncio que había realizado el economista unas horas antes desde sus redes sociales.