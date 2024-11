Llega el festival con lo mejor de la escena musical popular cordobesa

Javier Tenenbaum: La tradición puede virar de diferentes maneras, es algo dinámico. Esta escena cordobesa toma la tradición y la historia dando paso a nuevos sonidos. Esa tradición se refleja en lo que fue Rodolfo Avalos, el Cuchi Leguizamón, Juan Falú y se expresa en este movimiento. Resulta imposible definir el sonido, se ven influenciados por las nuevas herramientas y tecnologías.

P.: ¿Cómo se sustenta un sello discográfico hoy?

J.T.: Esta es una colección concreta que ofrece una mirada sobre la escena. El sello se sustenta como se puede, con las herramientas que el mercado impone, no necesariamente estamos a gusto pero es lo que hay. Hay una base económica diversificada y las plataformas son el centro de la industria musical. El punto es como ampliar ese público, y ese es el objetivo de este festival, dar a conocer una escena que sucede en Córdoba para poder acercarla a un público que eventualmente no la conoce.

P.: ¿Cómo ves la música en plataformas para el artista como generador de contenidos?

J.T.: No me encanta lo que está pasando pero pienso que es una transición, hay un cambio paradigmático muy fuerte en el consumo de música y fonogramas, que es la música grabada. Hay una baja de calidad sonora ante la falta del formato físico pero se está buscando la forma, todavía no la veo claramente.

P.: ¿Cómo viven hoy los músicos al no haber venta de discos?

J.T.: Las plataformas en este tipo de música no sirven a nivel económico. Las recaudaciones a través de las plataformas son bajas y los músicos viven de dar clases entre muchas otras cosas, también los recitales.