Londres: aumenta la lista de films clásicos ahora ofensivos

La lista de los films hoy ofensivos, de acuerdo con las advertencias de Sky-Comcast en Gran Bretaña, incluyen también otros clásico de animación de Disney, como “Dumbo” (1941) y “Aladdin” ( 1992), “Los Goonies”, “Aliens” (no la original sino la secuela), “Balls of Fury” (“Una loca competencia”, con Christopher Walken, 2007), “De mendigo a millonario” de John Landis, con Eddie Murphy (1983), el clásico de David Lean con Peter O’Toole y Omar Shariff, “Lawrence of Arabia” (1962); el primer film sonoro de la historia de Hollywood, “El cantor de jazz” (1927), en la que Al Jonson aparecía con la cara tiznada, práctica que hoy es considerada altamente ofensiva; “Una guerra de película”, con y de Ben Stiller; “La pequeña rebelde” (1935), con Shirley Temple; la versión Disney de “El llanero solitario” y “Flash Gordon”, de 1980, el film de aventuras musicalizado por Queen.

A diferencia de HBO Max, que quitó temporalmente de su programación el clásico de Victor Fleming a partir de un pedido de censura publicado en Los Angeles Times, las advertencias antepuestas por Sky-Comcast, al igual que el repertorio de títulos elegido, surgieron de su propia decisión. Poco tiempo antes, también en Inglaterra, Netflix, BritBox y la BBC On-demand levantaron la sitcom inglesa “Little Britain” porque contenía personajes que se pintaban de negro el rostro. Matt Lucas y David Walliams, los actores de esa serie, pidieron disculpas por sus caracterizaciones. Netflix de Australia, como se publicó la semana pasado, levantó por las mismas razones un show del popular actor local Chris Lilley.

En los Estados Unidos, la profesora de cine en la Universidad de Chicago, Jacqueline Stewart, quien habitualmente presenta películas en el canal Turner Classic Movies, será la encargada de hacer la introducción “desde múltiples perspectivas históricas” a “Lo que el viento se llevó” cuando el clásico regrese a HBO Max.