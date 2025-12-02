Millie Bobby Brown, la estrella de Stranger Things que se cambió el nombre oficialmente: cómo se llama + Seguir en









La actriz británica, reconocida mundialmente por su papel de Eleven (Once), comunicó en una entrevista reciente su nuevo nombre legal tras el matrimonio con el hijo de Jon Bon Jovi.

Millie Bobby Brown, la actriz de Stranger Things, anunció oficialmente que cambió su nombre legal tras su matrimonio con Jake Bongiovi.

La actriz británica, reconocida mundialmente por su papel de Eleven (Once) en la exitosa serie de Netflix, Stranger Things, comunicó en una entrevista reciente su nuevo nombre legal: Millie Bonnie Bongiovi. De esta manera, eliminó tanto “Bobby” como el apellido “Brown”.

Este cambio se produjo 18 meses después de la boda con Bongiovi, el hijo del exitoso cantante, celebrada en mayo de 2023, luego de tres años de relación.

millie-bobby-brown-jake-bongiovi.webp La actriz, de 21 años, se casó junto al hijo de Jon Bon Jovi, Jake Bongiovi, tras una ceremonia privada en mayo de 2023. La revelación se dio en el marco de un encuentro mediático junto a su compañero de elenco y amigo, Noah Schnapp. Mientras participaban en un cuestionario sobre detalles personales, su co-estrella intentó adivinar el nombre completo de la actriz, hasta que ella misma precisó cómo era: “Deja a Bobby [y] deja a Brown. Solo es Millie Bonnie Bongiovi, eso es todo”.

Una mujer casada y con hijos La actriz, de 21 años, se casó junto al hijo de Jon Bon Jovi, Jake Bongiovi, tras una ceremonia privada en mayo de 2023. Además, cuatro meses más tarde, organizaron un segundo evento en Italia. “Por siempre y para siempre, tu esposa”, había escrito en sus redes sociales tras el evento.

Ya para agosto de este año, la pareja formalizó la adopción de una niña, según publicaron en un comunicado conjunto difundido en sus plataformas digitales: “Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad”. A esta frase sumaron: “Y entonces quedaron tres”. Aunque la pareja no ha revelado públicamente el nombre de su hija, fue fotografiada sosteniendo un teléfono con las letras “R”, “W” y “B” en el estuche, lo que sugiere posibles iniciales vinculadas a la identidad familiar. Millie-Bobby-brown-hija En relación a esto, la actriz marcó posición sobre la privacidad de su hija y su vida familiar. En declaraciones públicas a la prensa, expresó que no divulgará el nombre de la niña ni detalles personales hasta que ella misma pueda decidirlo. “Para mí es muy importante protegerla hasta que sea lo suficientemente mayor como para decidir si quiere compartir su historia”, explicó. Añadió que resguardar la intimidad de la menor es prioridad para ambos padres, mientras buscan evitar la exposición mediática no deseada.