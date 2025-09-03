La cantante argentina María Becerra se integrará a la nueva edición de La Voz España como co-coach del jurado Sebastián Yatra. El programa, que se emite internacionalmente y renovó su formato, contará en esta temporada con Eva González como conductora y un panel conformado por Pablo López, Malú, Mika y Yatra, quienes recibirán a Becerra durante las Batallas.
María Becerra formará parte de La Voz España: cuál será su rol en el programa
La cantante argentina formará parte de la nueva temporada del reality en España y promete aportar frescura y nuevas sorpresas al programa.
El anuncio se realizó durante la presentación oficial de la temporada en el FesTVal de Vitoria, donde se confirmó que María trabajará junto a Yatra para guiar a los concursantes. Otros co-coachs de esta edición serán Carla Morrison con Mika, Chiara Oliver con Pablo López y Joaquina con Malú, todos ellos buscando aportar nuevas perspectivas y enriquecer la experiencia de los participantes.
Qué traerá la nueva temporada de La Voz España
El ciclo incorporará innovaciones como el “megabloqueo”, que permite a los jurados bloquear a sus compañeros cuando se giran por un mismo talento. “Llego y canto”, que da la oportunidad a aspirantes que creían haber quedado fuera de presentarse gracias al empuje de sus familias. Y el “botón de arrepentimiento”, que permite a los jurados reconsiderar su decisión y darle una segunda oportunidad a un participante.
Sobre su rol en el programa, Sebastián Yatra destacó: “Es de mis artistas favoritas que ha salido en los últimos años. Ella es de Argentina, es tremenda compositora, cantante y es una persona demasiado espontánea y auténtica y que creo que le va a sumar mucha chispa y alma al programa. Ella es María Becerra”.
Con su llegada, María Becerra no solo refuerza la representación argentina en La Voz España, sino que también promete aportar frescura, autenticidad y energía al panel, buscando inspirar y acompañar a los nuevos talentos en cada etapa del reality.
María Becerra y su debut como actriz
María Becerra da un nuevo paso en su carrera luego de debutar como actriz en "En el barro", un spin-off de la exitosa producción El Marginal. En esta serie original de Netflix, estrenada el 14 de agosto de 2025, la cantante interpreta a “Cleo”, un personaje que permite explorar la vida dentro de un penal de mujeres, con historias de supervivencia, relaciones complejas y conflictos internos que reflejan la dura realidad del encierro.
Además de actuar, María contribuyó a la banda sonora de la serie con la cortina musical titulada 7 vidas, que acompaña varias escenas clave y aporta su sello personal a la producción.
Con su llegada a La Voz España y su debut en En el barro, María Becerra, en este doble rol, demuestra que su talento va más allá de la música. Mientras guía y acompaña a los concursantes del reality, también se consolida como actriz, mostrando versatilidad y autenticidad en cada proyecto. La cantante argentina se perfila como una figura completa, capaz de brillar tanto frente a las cámaras de un set de grabación como en el escenario del programa musical.
