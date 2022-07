Escandalo en Vorterix: acusan a Mario Pergolini por despidos y levantamientos de programas

Victoria fue notificada a través de su compañero de la decisión de la empresa, por lo que en su último programa aprovechó para expresar su enojo. "Me hubiera gustado que me llame alguien. Me hacen sentir una basura", comentó al comenzar el programa.

"Mas allá de todo, lo que me tomó por sorpresa fue la forma en la que sucedieron las cosas. Básicamente avisarle a mi compañero (y no a mi) que ese mismo día era el último programa. Sin ninguna instancia de comunicación, puesta en común o búsqueda de soluciones conjuntas." De esta manera se expresó Garabal desde su cuenta de Instagram.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCghQyJVObf3%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAIKfjNIgzaqS78ZAumTIVXKdvw2LpXnCxvZBcGmua3ZAVq72uWrx6F2ZBpp0UH3ZCKWywLWvzqyZCvZCZCYfgxtyzZCyh2ZA409Fa1swJvqNVA2xZAuPyNbMXLrcUJqeRdp3JTgoslq1snFs9Ayvf6jTLRz9cD8vf0T3AZDZD View this post on Instagram A post shared by Victoria Garabal (@victoriagarabal)

Por su parte Matzorama se expresó en su cuenta de Twitter dando su versión de los hechos.

Lucas Upstein responsable del programa "No tenemos todo el día" fue otro de los afectados, y acudió a su Twitter para referirse al fin del ciclo. "Fue lindo mientras duro. Una lástima no poder despedirnos al aire pero igual gracias a las 4 personas que escuchaban y por el aguante", escribió. De todos modos, se estima que la lista de programas que terminan es más extensa.

https://twitter.com/luupstein/status/1552049594032263169 Bueno, se terminó el programa en Vorterix. Fue lindo mientras duro. Una lástima no poder despedirnos al aire pero igual gracias a las 4 personas que escuchaban y por el aguante. Nos escucharemos en otras plataformas. Saludos luqui. pic.twitter.com/vEHc7P9Mxz — Lucas Upstein (@luupstein) July 26, 2022

La respuesta de Mario Pergolini tras los despidos en Vorterix

Mario Pergolini desmintió una carta compartida por Pablo Montagna sobre los despidos, pero no negó haberle enviado un documento a sus empleados para anunciar el cierre de varios programas.

"Hola Pablo, Soy Mario. La carta que publicaste esta editada, no es lo que mande en privado a a la gente que trabaja en Vorterix. Solo para tu información ya que será muy difícil aclarárselo a todos. Lamento los medios nombrados. Saludos. MP", dice el mensaje del empresario.

https://twitter.com/Vorterix/status/1552065938211618817 Hola Pablo, Soy Mario. La carta que publicaste esta editada, no es lo que mande en privado a a la gente que trabaja en Vorterix. Solo para tu informacion ya que sera muy dificil aclararcelo a todos. Lamento los medios nombrados. Saludos. MP — Vorterix (@Vorterix) July 26, 2022

Montagna había difundido la supuesta carta que Pergolini les envió a sus empleados. Luego del descargo del empresario, eliminó la publicación.