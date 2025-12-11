Maru Botana rompió el silencio tras rumores de embarazo: qué dijo y cómo reaccionó su familia + Seguir en









La cocinera apareció en el ojo público luego de que las redes se hiciera eco de la versión. Tras las especulaciones, Botana habló y se refirió a cómo está con su familia tras la versión.

En las últimas horas, circuló el rumor de que la cocinera Maru Botana estaba embarazada. Una imagen recorrió las redes sociales y generó especulaciones entre los usuarios, a lo que ella se vio obligada a romper el silencio.

En la foto, se la veía con una mano en el vientre lo cual bastó para que varias personas en línea alimentaran el rumor. Frente al revuelo, la chef decidió contar qué fue lo que realmente pasó y cómo se tomó la noticia su familia.

Rumores de embarazo: Maru Botana rompió el silencio La anécdota salió a la luz durante una entrevista en La Once Diez, donde se le mencionó el tema y Botana atinó a responder entre carcajadas. En su relato, explicó que todo ocurrió mientras estaba en Mendoza participando de un pop-up junto a sus hijos, vendiendo tortas en una panadería de la zona de Chacras.

Según contó, el rumor ya había cobrado tanta fuerza en redes que incluso empezó a recibir felicitaciones en pleno evento, algo que la dejó completamente desconcertada. “No entendía nada”, recordó, sorprendida por la manera en que una simple imagen se transformó en una teoría viral.

Embed - Maru Botana -pastelera apasionada on Instagram: "Epoca del año fatal , mil cosas , compromisos , fin de todo , corridas, pan dulces, mesas Navideñaspero que lindo es cortar 3 dias para ir a Mendoza a escuchar y disfrutar del show de @djhernancattaneo Un lugar increible en el medio de la naturaleza, esta vez con lluvia tambien y donde todos disfrutamos de escuchar musica electronica , bailar, abrazarnos y besarnos, donde el comun denominador es vivir el momento unicodonde la pasion de este genio por su musica genera un ambiente realmente espectacular. Gracias a @parkhyattmendoza por alojarme y ser mi segundo hogar en Mendoza!! A los chicos de Velvey turismoy a @folck_producciones por compartir conmigo este planazo con mi familia y amigos" View this post on Instagram Pero lo mejor fue la reacción puertas adentro: tanto ella como sus hijos se tomaron la versión con humor y risas, ya que para todos se trató más de un chiste que una preocupación. Con su espontaneidad característica, la cocinera dejó en claro que no hay ningún embarazo en camino y que todo se trató de un malentendido.

Maru Botana denunció a una constructora por una estafa millonaria Hace un mes, Maru Botana quedó envuelta en un escándalo tras ser víctima de una presunta estafa millonaria por parte de una constructora a la que había cedido su imagen para fines solidarios. El hecho se remonta a la época de la pandemia, cuando Botana se ofreció a colaborar con la Fundación Conin, un centro nutricional ubicado en la región de Las Heras, Mendoza, que necesitaba construir una cooperativa laboral. El objetivo era levantar una pastelería y un salón de usos múltiples de 128 m2 para que "los chicos pudieran trabajar". Según relató Botana, su colaboración fue un canje: "Yo hice todo lo que se necesitaba para la publicidad de sus construcciones, a cambio, en vez de pedirles plata., les pedí que armen la cooperativa". La cocinera cedió la sesión entera de su imagen a la constructora por dos años.