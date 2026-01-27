MasterChef Celebrity: quién fue la nueva participante eliminada del certamen

Tras las semanas de repechaje, el reality de cocina retomo su competencia habitual y un nuevo participante quedó en el camino.

MasterChef Celebrity tuvo este lunes otra gala de eliminación a la que no le faltó tensión y que se definió entre uno de los “cocineros” más queridos y uno de los recientes ingresos por el repechaje.

El reality culinario viene de algunas modificaciones, con varios domingos retrasando su gala 15 minutos, para comenzar a las 22.15. Sin embargo, este lunes las hornallas volvieron a encenderse en horario habitual, para evitar sorpresas.

De esta manera, la acción de MasterChef Celebrity para el inicio de la semana estuvo centrado en la nueva eliminación, con Rusherking, Esther Goris, Miguel Ángel Rodríguez, Maxi López, Evangelina Anderson, Ian Lucas y Chino Leunis compitiendo para quedarse en el reality.

Una vez apagadas las cocinas, los jurados fueron salvando uno a uno, hasta que la dupla final quedó conformada por Maxi López y Esther Goris. El exfutbolista se presenta como uno de los favoritos del público, mientras que la actriz ingresó por el repechaje.

Finalmente, la expareja de Wanda sigue en el certamen ya que Esther Goris se convirtió en la nueva eliminada del certamen .

Esther se despidió con palabras de agradecimiento hacia todo el equipo y sus compañeros: “Desde ya muchas gracias por la comprensión, por la ayuda que han tenido mis compañeros, los chef, Wanda en el mercado, todos me han ayudado, la verdad que es todo gratitud y me encantó estar acá”.

Por su parte Maxi López valoró su paso por el programa y se mostró optimista de cara a lo que viene: “Llegué hasta acá, para mí es todo un logro”, dijo, y agregó: “Por ahí esto me sirve para seguir apretando y empezar la próxima semana bien arriba”.