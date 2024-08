Matt Damon y Ben Affleck harán una película sobre Hulk Hogan y un juicio por un video sexual

El proyecto, titulado actualmente “Killing Gawker”, será dirigido por Gus Van Sant, el hombre detrás de las cámaras en éxito inicial de Affleck y Damon con “Good Will Hunting”

La productora de Matt Damon y Ben Affleck, Artists Equity, ha adquirido un guión de Charles Randolph que adapta el libro de Ryan Holiday “Conspiracy: Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker and the Anatomy of Intrigue”.