Maxi Ghione habló tras recuperar la libertad y realizó un pedido a la Justicia

El actor publicó un video después de quedar liberado en el marco de una causa por amenazas y tenencia de armas. Durante su descargo, reconoció que cometió un error, pidió disculpas a sus seres queridos y solicitó que le restituyan su teléfono celular.

El actor Maxi Ghione rompió el silencio después de recuperar la libertad tras su detención del pasado 29 de septiembre, en el marco de una investigación judicial por amenazas y tenencia de armas. A través de un video difundido en sus redes sociales , se refirió al episodio, expresó su arrepentimiento por las consecuencias personales y realizó una serie de pedidos a las autoridades judiciales.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Ghione obtuvo la libertad bajo determinadas restricciones, entre ellas la prohibición de portar armas, la obligación de fijar domicilio en la localidad de Lehmann y la imposibilidad de acercarse al denunciante, Emiliano Tarragona, o a los testigos de la causa. Además, deberá presentarse cada 15 días en la comisaría correspondiente a su jurisdicción para dejar constancia de su presencia.

Aunque el intérprete fue i mputado por amenazas y tenencia de armas , la Justicia también mantiene abierta una investigación por una presunta privación ilegítima de la libertad de Tarragona, el escort que presentó la denuncia.

En el video que compartió con sus seguidores, Ghione se dirigió principalmente a sus familiares, amigos y personas cercanas que se vieron afectadas por su detención: “Quiero antes que nada pedirle una disculpa a la gente que me ama , a la gente que sufrió. Me mandé una macana. Tuve la peor semana de mi vida. A veces uno quiere apagarse, quiere desaparecer, quiere anestesiarse. Y me mandé una macana”.

El actor también rechazó que el episodio permita considerarlo una persona con problemas de adicción y aseguró que está dispuesto a someterse a los estudios médicos que sean necesarios para demostrarlo.

“Me pongo a disposición para que me hagan los estudios que quieran y ahí va a arrojar que no soy ningún adicto. Mandé una cagada, una macana, pero eso no quiere decir que sea adicto”, manifestó.

Ghione insistió en que atravesó una de las semanas más difíciles de su vida y reconoció que sus decisiones tuvieron consecuencias para las personas que lo rodean.

Sin embargo, también defendió su situación judicial y sostuvo que su excarcelación no implica que se encuentre cumpliendo una condena. “Nunca en mi vida cometí un delito. Soy inocente, no estoy en libertad condicional, estoy en libertad”, afirmó.

La liberación del actor no supone el cierre de la investigación ni constituye una resolución sobre su inocencia, dado que la causa continúa bajo análisis judicial.

El pedido a la Justicia

Durante su descargo, Ghione también se dirigió a la fiscal y al juez que intervienen en el expediente para solicitar la devolución de algunos de los elementos secuestrados durante la investigación.

Uno de sus principales reclamos estuvo relacionado con su teléfono celular, que, según explicó, utiliza como herramienta laboral para organizar sus actividades profesionales.

Además de su trabajo como actor, Ghione dicta capacitaciones y talleres de actuación, por lo que aseguró que necesita recuperar el dispositivo para mantener sus ingresos. “Les pido encarecidamente que me devuelvan mi teléfono porque lo uso para trabajar. Y si yo no trabajo, no puedo pagar el alquiler”, expresó.

El intérprete remarcó que actualmente vive en una propiedad alquilada y que depende de sus actividades profesionales para afrontar los gastos cotidianos: “Si no trabajo, no como”.

Por otra parte, también solicitó que le restituyan las armas que tenía en su domicilio. Según explicó, es coleccionista, posee documentación sobre ellas y algunas tienen un importante valor sentimental porque pertenecieron a su familia.

“Cualquiera que entre a mi casa va a ver armas por todos lados, porque soy coleccionista de armas, porque tengo todos los papeles en regla. No las quiero perder. Son de herencia familiar, son muy importantes para mí y es el único deporte que practico: tiro con armas de fuego en el polígono”.

Ghione fue imputado por amenazas y tenencia de armas. Archivo

El pedido se produjo pese a que una de las condiciones impuestas para recuperar la libertad es la prohibición de portar armas, por lo que cualquier eventual restitución deberá ser evaluada por las autoridades competentes.

Maxi Ghione reveló que perdió a su pareja tras la detención

Hacia el final de su mensaje, el actor volvió a referirse al impacto emocional que tuvo el episodio sobre su entorno más cercano. “Con esto hice sufrir a la gente que adoro, que quiero, y por eso me arrepiento. Es el único remordimiento que tengo. Y al fin y al cabo me hice daño a mí, y tampoco para tanto, che. Fue una macana”, expresó.

Ghione también reveló que el conflicto judicial afectó directamente su relación sentimental y que, como consecuencia de lo sucedido, se produjo una ruptura. “Todo esto que estoy pasando hizo que pierda a la mujer que amo”, lamentó.

De esta manera, el actor buscó explicar públicamente su situación después de recuperar la libertad, mientras continúa la investigación por las acusaciones formuladas en su contra.

Por el momento, Ghione deberá cumplir las restricciones judiciales establecidas, entre ellas la prohibición de acercamiento al denunciante y a los testigos, mientras se define el avance de la causa y el destino de los elementos secuestrados.