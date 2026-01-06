Mickey Rourke negó haber iniciado una campaña para recaudar dinero y evitar su desalojo: "Es vergonzoso"

A través de su cuenta de Instagram el actor de 72 años aseguró no tener nada que ver con la campaña lanzada en GoFundMe.

Rourke se dirigió a sus fans a través de sus redes sociales.

Tras conocerse la noticia de que el nominado al Oscar Mickey Rourke podría ser desalojado de su vivienda de alquiler en Los Ángeles y una página de GoFundMe creada para pagar una deuda de 60000 dólares, el actor recurrió a sus redes sociales y negó cualquier participación la campaña.

El actor publicó un video en su cuenta de Instagram aclarando su postura: “Ha surgido algo que… estoy realmente frustrado, confundido y no entiendo” , comienza diciendo.

Tras presentar a su perro, Lucky, que se sienta en su regazo, Rourke continúa: "Alguien creó una especie de fundación o fondo para que yo donara dinero, como a caridad. Y ese no soy yo, ¿Ok? Si necesitara dinero, no pediría ninguna maldita caridad . Quienquiera que haya hecho esto... no sé por qué lo hizo. No sabría ni lo que es una fundación de GoFund ni en un millón de años".

El protagonista de la película El Luchador , que ha pasado por muchos altibajos, admite: "Es vergonzoso , pero estoy seguro de que lo superaré como todo lo demás" .

“Voy a hablar con mi abogado…y llegar al fondo de esto”.

En el video, Rourke admite sobre su situación financiera: "He hecho un trabajo terrible gestionando mi carrera". Califica toda la contienda mediática de "humillante". También admite que últimamente ha necesitado dinero.

"Le pedí prestado dinero a un gran amigo. Al final, diré quién fue. Me ayudó a salir de un apuro. La COVID y la huelga de escritores me dejaron sin dinero".

Las cosas empeoraron, dice Rourke, durante una disputa sobre las reparaciones del alquiler. "Estaba en una situación muy mala con el lugar que alquilaba. Todo iba bien durante cinco o seis años, y luego dos canallas de Nueva York compraron la casa y no quisieron arreglar nada. Así que dije: 'No pago el alquiler porque hay ratones y ratas. El suelo está podrido. En una bañera no hay agua. En dos lavabos diferentes no había agua'."

¿Quién creó la campaña para recaudar fondos para Mickey Rourke?

La página de GoFundMe afirma: “Esta recaudación de fondos se está creando con el permiso total de Mickey para ayudar a cubrir los gastos inmediatos relacionados con la vivienda y evitar que eso suceda”.

La autora de la página es Liya-Joelle Jones, quien dice en la publicación que es la asistente de Kimberly Hines, quien ha sido la manager de Mickey Rourke durante los últimos nueve años.

Hines le dijo al portal Deadline que, de hecho, su equipo creó la página en un acto de desesperación después de que el actor recibió una notificación de desalojo y no tenía a dónde ir.

"Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos", dijo Hines.

El asistente de Rourke desde hace mucho tiempo está de vacaciones, y mientras su equipo intentaba evitar el desalojo por completo, el actor necesitaba repentinamente un nuevo lugar donde quedarse, una empresa de mudanzas y un lugar para guardar sus pertenencias, nada de lo cual estaba a la vista. Hines dice que no tenía ni idea de que se ofendería.

“Mi asistente lo inició para ayudar a Mickey, un gesto amable, ya que lo estaban obligando a irse de su casa”, dijo Hines. “No fue con mala intención. El dinero no se ha ido a ninguna parte. Si Mickey decide que no lo quiere, se lo devolveremos a sus fans”.

GoFundMe ofrece lo que parece ser una forma bastante sencilla de reembolsar cualquier dinero que no se haya gastado, siempre y cuando no se haya transferido a la cuenta bancaria del destinatario.

Hines dice que ella y su equipo trasladaron a Rourke a un hotel local, y que el equipo directivo y un productor muy generoso que trabajó con Rourke en el pasado se hicieron cargo de los gastos.

El lado positivo, si es que lo hay, es que Rourke ha recibido algunas ofertas en los últimos días. "Nada me encantaría más que Mickey Rourke volviera a trabajar y a hacer lo que mejor sabe hacer", dijo Hines a Deadline.