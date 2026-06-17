Mike Myers confirmó que harán una cuarta película de "Austin Powers" + Agregar ámbito en









Las películas de la saga producida por New Line han recaudado en conjunto más de quinientos millones de dólares en todo el mundo.

Mike Myers volverá con su clásico personaje.

Según Mike Myers, creador y protagonista de la franquicia, la película Austin Powers 4 se hará realidad.

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En el clásico de 1997, Austin Powers: International Man Of Mystery, el actor cómico interpretó a un espía de los años 60 que queda congelado durante 30 años, para luego regresar a los entonces modernos años 90 y enfrentarse a su antiguo némesis, el Dr. Evil (también interpretado por Myers). Parodia de la saga de James Bond y de las películas de espías de los 60, la película fue un gran éxito de taquilla y un fenómeno cultural. Su éxito dio lugar a dos secuelas, Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999) y Austin Powers in Goldmember (2003) , y durante más de dos décadas los fans se preguntaron si habría otra película.

El propio Myers dio una breve respuesta ayer (16 de junio) durante su aparición en el programa "Trevor Noah's World Cup Watch Party". Un fan le preguntó: "¿Veremos alguna vez una cuarta película de Austin Powers?", a lo que el actor respondió simplemente: "¡Sí!". No se dieron más detalles, pero Noah pareció sorprendido y exclamó: "¡Vaya, qué rápido respondió que sí!".

Embed - Trevor Noah on Instagram: " Did Mike Myers just casually reveal Austin Powers 4?! #WorldCup #France #Senegal #mikemyers #austinpower" View this post on Instagram El éxito de Austin Powers Las películas de Austin Powers de New Line han recaudado en conjunto más de quinientos millones de dólares en todo el mundo y, por supuesto, se han convertido en referentes culturales. Han pasado más de 20 años desde la última entrega, Goldmember, en 2002.

Las películas han generado un sinfín de imitaciones, parodias y spin-offs, como un anuncio de Verizon de esta semana protagonizado por Myers y sus coprotagonistas Seth Green, Mindy Sterling y Rob Lowe.

El último papel protagónico de Myers en una película de acción real fue el fracaso de 2008, El gurú del amor. Desde entonces, ha hecho apariciones esporádicas en películas, además de protagonizar la serie de comedia de Netflix de 2022, El pentaverato. Su aparición más reciente fue un cameo como el ejecutivo musical Walter Yetnikoff en la película biográfica Michael. Myers también ha prestado su voz a Shrek en las cuatro películas de la serie animada, y la quinta se estrenará en junio de 2027.

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