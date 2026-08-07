"The Legend of Zelda" será la última película dónde participe el fallecido actor Sam Neill + Agregar ámbito en









La película está inspirada en la exitosa franquicia de videojuegos Legend of Zelda, creada por Miyamoto y Takashi Tezuka, y los detalles sobre la trama y el reparto se han mantenido en secreto.

El querido actor falleció en julio de este año.

Según se informa, el fallecido Sam Neill tendrá su última actuación en pantalla en la próxima adaptación cinematográfica de Legend of Zelda. Sony anunció por primera vez en 2023 que uniría fuerzas con Nintendo para cofinanciar una película de Zelda, y más tarde se reveló que el guion estaba siendo escrito por TS Nowlin (Maze Runner) y que Wes Ball (El planeta de los simios) iba a dirigirla.

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La película está inspirada en la exitosa franquicia de videojuegos Legend of Zelda, creada por Miyamoto y Takashi Tezuka, y los detalles sobre la trama y el reparto se han mantenido en secreto.

Recientemente, se confirmó que Benjamin Evan Ainsworth (The Haunting of Bly Manor) interpretaría el papel principal de Link y Bo Bragason (Renegade Nell) daría vida a la princesa Zelda.

Desde entonces, han ido surgiendo más detalles sobre el reparto, y se ha anunciado que el actor australiano Uli Latukefu (Young Rock) interpretará al villano Ganondorf. Ahora, circulan rumores de que el fallecido Sam Neill también formará parte del elenco.

Sam Neill en The Legend of Zelda Según el portal Deadline, fuentes cercanas a la producción afirman que la estrella de Jurassic Park participará en la película, y que probablemente será su última aparición en la pantalla grande. Sony aún no ha confirmado la información, y tampoco se ha revelado qué personaje interpretará el actor en la superproducción.

La familia de Neill confirmó su fallecimiento en las redes sociales el 13 de julio, y aunque en ese momento no se dio a conocer la causa de la muerte, él había compartido previamente que estaba libre de cáncer después de haber sido diagnosticado con cáncer de sangre en 2022 . Pocos días después de su fallecimiento, Philip Grenz, quien representó al actor neozelandés durante 19 años, confirmó que Neill murió de neumonía.

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