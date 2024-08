Mirtha Legrand no se guardó nada y le preguntó a la sanadora rosarina Leda Bergonzi qué opina sobre el cáncer

“La gente muchas veces cree que soy una persona diferente. Soy diferente. Lo estoy aceptando. Digo, vivir con los pies sobre la tierra y entender que Dios está en medio nuestro y saber que Dios está en medio nuestro y que lo necesitamos”, expresó Bergonzi.

leda.webp Mirtha Legrand y Leda Bergonzi mantuvieron un intenso ida y vuelta.

Y agregó: “Yo no tengo ninguna dificultad física, pero por dentro estoy mal. Tengo un montón de problemas, me siento triste, no tiene sentido nada para mí. Y así empieza la enfermedad. No quiero volver a lo que dije en ese entonces porque me trajo muchas consecuencias”.

Durante la entrevista, Bergonzi defendió su fe en la sanación espiritual, aunque reconoció que no descarta la importancia de la ciencia en el tratamiento de enfermedades.

Por su parte, Mirtha Legrand expresó su preocupación de que las personas pudieran interpretar mal sus palabras y abandonar tratamientos médicos, advirtiendo sobre la delicadeza del tema.

Bergonzi reafirmó su creencia en un Dios que sana y libera, mientras que Mirtha hizo hincapié en la necesidad de no desestimar la ciencia en el tratamiento de enfermedades graves.