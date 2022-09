Mirtha Legrand habló sobre el atentado a Cristina: "Fue terrible..."

Respecto al clima de tensión que se vive Mirtha hizo una autocritica: “Percibo que el que no opina como vos te odia, te destruye, te hace daño. ¡Déjenme pensar como yo quiero! No se ofendan la televisión también es un poco responsable y yo también me incluyo”.

Más adelante el nombre de la vicepresidenta fue traído nuevamente a la conversación, cuando le consultaron a Mirtha que le preguntaría si pudiese entrevistarla: “Si es una mujer feliz, si tiene una buena relación con sus hijos, cómo está la salud de su hija que no supimos más”, enumeró. “Irías por lo humano”, infirió Leuco. “Sí, ella también debe sufrir, no es fácil la tarea que tiene”, estimó.

También habló sobre el presidente Alberto Fernández: “Cuando empecé el ciclo que terminó hace dos años y pico, yo misma lo llamé para invitarlo y me dijo ‘Mirtha, espéreme un poco’. Lo noté dudoso, me di cuenta que no quería venir”. “¿Ahora lo invitarías?”, indagó Geuna: “No”, respondió.

Hacia el final de la nota, Mirtha fue consultada por la muerte de la reina Isabel II y los memes respecto a la longevidad de ambas. “Mientras no me traten mal, lo tomo bien, pero si dicen alguna maldad, no. Los años hay que respetarlos. A la Reina la seguí desde que empezó su reinado. Y me crie con ella”, reflexionó. Y cuando Leuco la consultó sobre si pensaba en la muerte, señaló: “Yo soy grande y pienso. Extraño a mis seres queridos, pero trato de sacarlo de mi cabeza. Adoro la vida, me gusta con sinsabores, así que ahora salgo a los teatros que me encanta, voy a comer, y me vuelven loca pidiéndome que vuelva”, afirmó.