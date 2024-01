Morrissey canceló dos shows en la previa de su llegada a Argentina







El músico tenía previsto realizar dos espectáculos en California para celebrar el álbum de 2004 "You Are The Quarry".

¿Peligra el show de Morrissey en Argentina?

En la previa de lo que será su llegada a la Argentina el 17 de febrero en el Movistar Arena, Morrissey canceló dos de sus conciertos conmemorativos del 20 aniversario de "You Are The Quarry" debido a "circunstancias imprevistas".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El músico tenía previsto realizar dos espectáculos en California para celebrar el álbum de 2004, concretamente hoy 26 de enero en el Honda Center de Anaheim, California, y al día siguiente, el 27 de enero en el Kia Forum de Los Ángeles.

Sin embargo, anoche (25 de enero), los dos lugares acudieron a X para anunciar que los espectáculos no continuarán debido a "circunstancias imprevistas" y que "las entradas se reembolsarán automáticamente a los compradores".

Morrisey y las cancelaciones Se sabe que Morrissey tiene un historial de cancelación de recitales. En abril pasado, canceló su concierto programado para el Crystal Palace de Londres el 9 de julio, antes de anunciar una gira por el Reino Unido e Irlanda durante el mismo mes del espectáculo del Crystal Palace. El mismo 9 de julio, Morrissey canceló el nuevo espectáculo programado para ese día, esta vez en el Royal Concert Hall de Nottingham. En ambas cancelaciones, los lugares que albergaban los espectáculos alegaron “circunstancias imprevistas”.

Los problemas de Morrisey para sacar su nuevo disco El anuncio se produce en medio de la lucha del cantante con Capitol Records por el lanzamiento de su próximo álbum, 'Bonfire of Teenagers'. En octubre, Morrissey apareció en Good Day New York para hablar sobre el estado actual del álbum, revelando que el sello le devolvería el álbum “por un precio determinado” . “Este álbum fue grabado en enero de 2021 y Capitol lo firmó y no lo lanzó, pero ahora están dispuestos a devolvérmelo por un precio determinado”, le dijo a la periodista Rosanna Scotto. “Ha sido bastante traumático y bastante triste porque cuando grabas algo quieres que esté disponible de inmediato y así fue la mayor parte del tiempo. Para mí fue algo muy personal y el hecho de que no se haya publicado ha sido una tortura”. El lanzamiento del álbum estaba inicialmente programado para febrero de 2023 y, según se informa, contó con la producción de Elton John, Ozzy Osbourne y el asociado de Post Malone, Andrew Watt, y apariciones invitadas de Miley Cyrus, Chad Smith y Flea de Red Hot Chili Peppers e Iggy Pop. Sin embargo, a finales de 2022, Morrissey no sólo “se retiró voluntariamente de cualquier asociación con Capitol Records (Los Ángeles)”, sino que también reveló que Cyrus solicitó que su participación fuera retirada del álbum.

Temas Música

Show