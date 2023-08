Murió el músico Robbie Robertson, líder de The Band y colaborador de Martin Scorsese

El músico canadiense Robbie Robertson , guitarrista y compositor de The Band , el grupo que bajo el nombre de The Hawks acompañó en el escenario a Bob Dylan en sus primeras presentaciones “eléctricas” en los años sesentas, murió ayer a los 80 años después de una larga enfermedad, informó el portal de Variety.

Robertson, quien junto a su legendaria banda ganó reconocimiento por discos “Music From Big Pink” y “The Band” , trabajó también para el cineasta Martin Scorsese como supervisor y productor de la música de algunos de sus filmes como “Toro Salvaje”, “El Rey de la Comedia”, “Pandillas de Nueva York”, “Los Infiltrados” , entre otras.

El músico falleció este miércoles en Los Ángeles luego de una larga enfermedad y rodeado al momento de su muerte por su esposa, sus hijos y nietos, quienes pidieron que a los allegados y fanáticos que en lugar de enviar flores hicieran donaciones a la organización Six Nations of The Grand River para apoyar su nuevo Centro Cultural Woodland.