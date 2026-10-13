Music Gol Festival 2027: así será la primera edición del evento musical de Rosario con los Red Hot Chili Peppers a la cabeza

La ciudad santafesina albergará un histórico evento internacional a mediados de 2027 en el Gigante de Arroyito.

Los Red Hot Chili Peppers se presentarán en el Gigante de Arroyito junto a grandes artistas internacionales.

La agenda de espectáculos en la Argentina sumó un hito histórico fuera del circuito porteño tradicional. Rosario sacudió el panorama musical con la confirmación del Music Gol Festival 2027 , un nuevo megaevento que desembarcará en la provincia de Santa Fe con una grilla estelar encabezada por referentes de la escena global.

El show fue anunciado oficialmente a través de las redes sociales del club Rosario Central y de la producción del festival, desatando la euforia de miles de fanáticos en todo el país. La cita promete transformar a la ciudad en un punto de atracción federal para recibir a amantes del rock, el funk y la música electrónica de distintas provincias.

Bajo la consigna de una "celebración del fútbol y la música en directo" , el Music Gol Festival se llevará a cabo el sábado 12 de junio de 2027 y tendrá como escenario exclusivo al Estadio Gigante de Arroyito. El evento se realizará en la casa de Rosario Central, un lugar perfecto para cruzar la pasión del fútbol con la música en vivo en un marco multitudinario.

En cuanto a la compra de las entradas, la organización confirmó que las localidades se comercializarán únicamente a través de la plataforma Entrada Uno. La preventa comenzará este jueves 15 de octubre de 2026 a las 10 horas exclusiva para clientes del Banco Macro. La misma se extenderá por 24 horas o hasta agotar stock, e incluirá beneficios como 9 cuotas sin interés con tarjeta de crédito o un 10% de descuento con tarjeta de débito.

Por su parte, el expendio general quedará habilitado a partir del viernes 16 de octubre a las 10 , también con la opción de abonar hasta en 6 cuotas sin interés mediante las tarjetas de débito mencionadas.

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Red Hot Chili Peppers, la banda estrella del festival

El plato fuerte del festival será la llegada de los Red Hot Chili Peppers, la icónica agrupación californiana de funk rock que volverá a reencontrarse con el público argentino tras su último show en 2023. El grupo liderado por Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith y John Frusciante pisará suelo rosarino para repasar sus grandes clásicos y desplegar toda su energía sobre el césped del Gigante de Arroyito.

La confirmación de la banda de Los Ángeles en Santa Fe representa una apuesta inédita para las giras internacionales en el país, descentralizando los habituales estadios de la capital nacional y prometiendo una noche inolvidable para sus fans.

Line up confirmado para el Music Gol Festival 2027

La propuesta del Music Gol no se incluye a los iconos californianos, ya que la grilla combinará distintas épocas y estilos con dos leyendas británicas:

Happy Mondays : los referentes del sonido "Madchester" traerán a Rosario su combinación de rock alternativo, funk y ritmos bailables que marcaron a la cultura pop británica a finales de los años 80 y principios de los 90.

: los referentes del sonido "Madchester" traerán a Rosario su combinación de rock alternativo, funk y ritmos bailables que marcaron a la cultura pop británica a finales de los años 80 y principios de los 90. The Human League: una de las bandas pioneras y más influyentes del synth pop a nivel mundial aportará sus clásicos eternos para poner a bailar a todo el estadio.

Además, desde la producción del festival anticiparon que, en las próximas semanas, se irán sumando más artistas para completar la grilla de un festival que promete dejar una huella.