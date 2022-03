Dua Lipa fue acusada de plagio por su canción "Levitating"

Dicho parecido, que se le acusa a la cantante pop británica, se lo puede escuchar entre las dos composiciones notablemente en sus respectivos estribillos.

Dua Lipa - Levitating (Official Lyrics Video)

En tanto, el mismo medio asegura que el grupo busca una elevada indemnización a modo de reparación por el supuesto plagio, así como una importante entrega de beneficios que viene generando el lanzamiento desde hace ya un par de años. El alcance del mismo fue tal que hasta se posicionó en el primer lugar del listado Hot 100 del 2021 de Billboard.

Los representantes de la intérprete, por el momento, guardan silencio acerca de estas graves acusaciones.

Si bien no es la primera vez en la que Lipa se encuentra en una disputa de derechos de autor, la compositora no suele preocuparse por estas situaciones y continúa con su carrera. En la actualidad, la estrella se encuentra trabajando en su nuevo proyecto discográfico, del que ya adelantó que supondría un cambio de rumbo con respecto a "Future Nostalgia" y que incluso contaría ya con un título provisional, el cual no quiso revelar.

Sobre problemas anteriores, en otro de los sencillos que hizo parte de su segunda entrega discográfica, "Break my Heart", tuvo que acreditar a la banda australiana de rock INXS por el plagio de los sonidos de guitarras de Need You Tonight.