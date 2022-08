Joni Mitchell recibió un doctorado honorario del Berklee College of Music

Ella agregó: “Ojalá mis padres estuvieran vivos. Mi madre en particular estaría muy orgullosa de esto porque quería que yo fuera a la universidad. Fui a la escuela de arte y renuncié después de un año. Ella pensaba en mí como un desertora. Así que ver este logro sería realmente impresionante para ella. Ojalá pudiera compartirlo con ella”.

“Desde su debut a fines de la década de 1960, Joni ha sido una fuerza de cambio en la industria”, dijo la presidenta de Berklee, Erica Muhl, durante su presentación. "Una de las grandes artistas musicales del mundo.”

Terri Lyne Carrington, fundadora y directora artística del Berklee Institute of Jazz and Gender Justice, también reflexionó: “Estoy encantada de que finalmente podamos honrar a Joni Mitchell. Su carrera y sus principios sociales representan los valores que persigue nuestro instituto: imaginación, libertad, equidad e identidad. No puedo pensar en nadie que lo merezca más”.

La velada contó con presentaciones musicales tributo a Mitchell de Dianne Reeves, Esperanza Spalding, Säje y los estudiantes de Berklee Devon Gates, Julian Miltenberger, Milena Casado y Nika Ko. El grupo interpretó varias canciones del catálogo de Mitchell, como "A Case of You", "Love", "Both Sides Now", "River" y más. Los invitados especiales incluyeron a Herbie Hancock y Wayne Shorter.

En julio pasado Mitchell realizó su primera presentación en vivo desde 2013 para el Newport Folk Festival, donde tocó un set completo junto a los vocalistas invitados Marcus Mumford, Celisse, Wynonna Judd, Taylor Goldsmith of Dawes y la organizadora del set, Brandi Carlile.