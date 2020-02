Lanzamientos de la semana: la resurrección de Fito Páez, el mundo íntimo de Cazzu, y Billie Eilish en clave 007

Se trata del primer corte de La conquista del espacio, el disco de nueve canciones inéditas que el rosarino dará a conocer en plenitud el próximo 13 de marzo, cuando cumpla 57 años. Ese mismo día, Páez brindará un concierto de presentación en el Hipódromo de Rosario por lo que será una fecha completa.

La canción fue acompañada por un video musical que dirigió el propio Páez y que cuenta con el protagonismo de Sofía Gala. En sus dos primeros días en YouTube ya tiene más de 75 mil reproducciones.

Fuera de los singles concisos de la época, The Strokes presentó “At the door”, un tema de más de cinco minutos que marca el puntapié inicial de The new abnormal. Se trata del esperado regreso discográfico de la banda de Julian Casablancas luego de siete años de ausencia tras Comedown Machine (2013).

La canción fue dada a conocer durante un mitin político que el candidato demócrata Bernie Saunders, en la previa a las primarias partidarias rumbo a la presidencia de Estados Unidos, realizó el pasado 10 de febrero en el Whittemore Center Arena, en New Hampshire. Allí la banda neoyorquina mostró el video que grafica el tema, un trabajo de animación de gran elaboración.

En “At the door” el grupo elimina la batería para sostenerse en los sintetizadores y en la voz familiar de Casablancas: “No puedo ver más allá de este muro/ pero perdimos este juego/tantas veces”. Un regreso a medida.

“Y después de ti, las cicatrices/ no volverá a ser igual, amar no va a ser igual”, canta Cazzu en “C14torce III”, el tema con el que la artista muestra una lado más íntimo. El dolor después del dolor. La adicción y la contradicción de ese amor latente.

En la canción, que fue lanzada en el Día de los enamorados, Cazzu expone un universo privado que la muestra a mitad del desamor en un tono más melódico, separada del trap con el que viene sosteniendo su ascendente paso. Quien también se subió al tren de las novedades fue Sara Hebe con el lanzamiento de “Parien7e”, su nuevo single a puro ritmo de esquina.

Los cruces de raíces musicales no siempre llegan a buen puerto. Y “Querido alguien (Dear someone)”, es la muestra. Más allá de lo que representan cada una en su mundo musical, Lila Downs y Norah Jones no consiguen emocionar en su segundo encuentro.

La canción fue publicada originalmente en inglés en Al Chile (2019). En esta versión en español del tema interpretado por Gillian Welch en 2001, Norah Jones pierde el impacto de su lengua madre (algo que Downs había logrado en mejor medida cuando fue a la inversa) y provoca la caída.

Con 58 millones de oyentes mensuales, Billie Eilish es sin dudas una de las artistas del momento. Su paso por los Oscar, donde interpretó una sentida versión de “Yesterday” (el clásico de The Beatles), es la prueba. “No time to die” es su primera canción de 2020 luego de que el año pasado editó When we all fall sleep, where do we go?, su primer trabajo.

“Debería haber sabido que me dejarías sola”, canta la artista de 18 años en el tema insignia de la nueva película de James Bond. Con la típica orquestación que acompañan a las canciones del agente 007, Eilish saca a relucir su inquietante voz, entre desgarro y desgano, para lograr un hermoso ingreso al universo de la factoría que, a casi un año de los próximos Oscar, ya se asegura una nominación.