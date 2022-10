Taylor Swift presentó "Midnights" y revolucionó las plataformas de música

"¡Sorpresa! Pienso en Midnights como un álbum conceptual completo, con esas 13 canciones formando una imagen completa de las intensidades de esa desconcertante y loca hora. ¡Sin embargo! Hubo otras canciones que escribimos en nuestro viaje para encontrar esa magia 13. Los llamaré pistas de las 3 a. m. Últimamente me ha encantado la sensación de compartir más de nuestro proceso creativo contigo, como hacemos con las pistas de From The Vault. Son las 3 de la mañana y te las doy ahora." Escribió Swift a la hora del lanzamiento en sus redes sociales.

El disco cuenta con colaboraciones en las letras de Lana del Rey ("Snow On The Beach") y Jack Antonoff, cuyo nombre figura en la mayoría, también aparecen la actriz Zöe Kravitz (en "Karma" y "Lavender Haze"), así como la pareja de Swift desde hace 6 años, Joe Alwyn ("Sweet Nothing"), con el que en el pasado ya escribió cortes como "Exile".