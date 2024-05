Netflix: la serie coreana que te dejará pensando sobre la vida que tiene una sola temporada

En 2023, la serie " One Day Off " revivió un K-drama que se había estrenado unos años antes y que ahora está disponible en Netflix . ¿Por qué no deberías perderte esta serie reconfortante? Con episodios de solo 30 minutos, esta producción de 2021 se ha ganado un lugar especial en el catálogo de la plataforma, convirtiéndose en uno de los shows más encantadores que podrás disfrutar.

Cada grano que muele y cada taza que sirve, Kang Go Bi se adentra en un nuevo mundo de sabores y aromas, aprendiendo no solo las técnicas para preparar el café perfecto , sino también las valiosas lecciones de vida que vienen con este proceso. La mentoría de Park Seok es esencial en este viaje, ya que actúa como un guía tanto en el arte del café como en el arte de vivir.

"Would You Like a Cup of Coffee?" es una serie coreana que combina drama y romance, disponible en Netflix, una de las plataformas de streaming más populares. Este K-drama de 12 episodios, que se estrenó en 2021, está basado en un cómic de Huh Young Man.

Tráiler de "¿Quieres un café?", k-drama de Netflix

Embed - Would you like a Cup of Cofee? Teaser (EngSub) Coming this October 24 Exclusively on WeTV

Reparto de "¿Quieres un café?", k-drama de Netflix