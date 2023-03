Netflix: se viene una película biográfica de Kiss

En declaraciones a The Rock Experience con Mike Brunn , el mánager de la banda, Doc McGhee , reveló que después de años de intentar que la película despegara, finalmente Netflix la retomó y se estrenará el próximo año.

La noticia de una película biográfica de Kiss apareció por primera vez en 2021 cuando Paul Stanley reveló que había leído un guión "realmente bueno" para el proyecto. La película se tituló tentativamente Shout It Out Loud y tenía adjunto al director de Piratas del Caribe 5 , Joachim Rønning .

Actualmente no está claro si Rønning todavía está listo para dirigir la película o el elenco de la película de Netflix.

Stanley reveló en 2021 que la película buscaba actores "en sus 20 años" para mayor precisión: "No conozco a muchos actores en sus 20 años. Cuando a la gente se le hace este tipo de preguntas, dirá: 'Oh, Brad Pitt', o este o aquel. Bueno, esos tipos tienen entre 50 y 60 años, así que estás hablando de otra generación de actores. Y soy el primero en decir que no estoy al día con muchos de ellos”.

Kiss en Argentina

Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween y Avantasia conforman el lineup del festival Masters of Rock que se llevará a cabo el viernes 28 de abril en el Parque Roca (Av. Coronel Roca 3490, CABA).

Los históricos Kiss regresarán a Buenos Aires antes de los previsto, su último show en tierras argentinas fue en el Campo de Polo en abril de 2022.