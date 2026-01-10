Netflix incorporó a su catálogo una de las películas clásicas más influyentes del cine de cárceles y escape, dirigida por el británico Alan Parker, con guion de Oliver Stone. Este largometraje de 1978, basado en hechos reales, marcó un antes y un después en el género dramático por su crudeza, su banda sonora distintiva y su impacto cultural a lo largo de las décadas posteriores.
Netflix sumó un clásico del cine que tenés que ver obligatoriamente
Hay películas que deberíamos ver sí o sí, por lo menos una vez en la vida, y esta es, sin dudas, una de ellas.
La plataforma continúa acercando a las nuevas generaciones obras que influyeron incluso en directores tan celebrados como Quentin Tarantino. Esta apuesta por rescatar clásicos del cine internacional convierte a Netflix en destino obligado para cinéfilos y curiosos, con el estreno digital de Expreso de medianoche.
De qué trata Expreso de medianoche, el clásico que sumó Netflix
Expreso de medianoche narra la historia de Billy Hayes, un joven estadounidense que, tras ser detenido en Turquía a principios de los años setenta por intentar sacar el país con droga ocultada en su cuerpo, enfrenta un proceso judicial que le otorga una condena draconiana y desproporcionada. Encarcelado en un sistema penitenciario duro e implacable, su vida se transforma en una lucha por sobrevivir en condiciones extremas que ponen a prueba su humanidad y resistencia.
Mientras Billy trata de adaptarse al ambiente brutal de la prisión, la película explora las relaciones entre los internos y las constantes humillaciones y amenazas que sufren. La narrativa, basada en el libro autobiográfico del propio Hayes, sigue su progresiva desesperación y su anhelo de libertad, mostrando cómo el aislamiento y el sufrimiento moldean su espíritu hasta que una fuga se convierte en su única esperanza de escape.
A través de su relato intenso y sin concesiones, Expreso de medianoche se erige como una reflexión cruda sobre la injusticia y la resiliencia humana, retratando tanto la crudeza del sistema penitenciario turco de la época como la tenacidad de un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por recuperar su libertad.
Netflix: tráiler de Expreso de medianoche
Netflix: elenco de Expreso de medianoche
- Brad Davis (Billy Hayes)
- Bo Hopkins (Tex)
- Paolo Bonacelli (Rifki)
- Paul L. Smith (Hamidou)
- Randy Quaid (Jimmy Booth)
