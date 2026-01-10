Netflix sumó un clásico del cine que tenés que ver obligatoriamente + Seguir en









Hay películas que deberíamos ver sí o sí, por lo menos una vez en la vida, y esta es, sin dudas, una de ellas.

Un clásico de culto estadounidense que inspiró a los más grandes directores, en Netflix. Imagen: Netflix

Netflix incorporó a su catálogo una de las películas clásicas más influyentes del cine de cárceles y escape, dirigida por el británico Alan Parker, con guion de Oliver Stone. Este largometraje de 1978, basado en hechos reales, marcó un antes y un después en el género dramático por su crudeza, su banda sonora distintiva y su impacto cultural a lo largo de las décadas posteriores.

La plataforma continúa acercando a las nuevas generaciones obras que influyeron incluso en directores tan celebrados como Quentin Tarantino. Esta apuesta por rescatar clásicos del cine internacional convierte a Netflix en destino obligado para cinéfilos y curiosos, con el estreno digital de Expreso de medianoche.

Expreso de medianoche Una de las películas más impactantes de finales de los '70 ya está disponible en Netflix. Imagen: Netflix De qué trata Expreso de medianoche, el clásico que sumó Netflix Expreso de medianoche narra la historia de Billy Hayes, un joven estadounidense que, tras ser detenido en Turquía a principios de los años setenta por intentar sacar el país con droga ocultada en su cuerpo, enfrenta un proceso judicial que le otorga una condena draconiana y desproporcionada. Encarcelado en un sistema penitenciario duro e implacable, su vida se transforma en una lucha por sobrevivir en condiciones extremas que ponen a prueba su humanidad y resistencia.

Mientras Billy trata de adaptarse al ambiente brutal de la prisión, la película explora las relaciones entre los internos y las constantes humillaciones y amenazas que sufren. La narrativa, basada en el libro autobiográfico del propio Hayes, sigue su progresiva desesperación y su anhelo de libertad, mostrando cómo el aislamiento y el sufrimiento moldean su espíritu hasta que una fuga se convierte en su única esperanza de escape.

A través de su relato intenso y sin concesiones, Expreso de medianoche se erige como una reflexión cruda sobre la injusticia y la resiliencia humana, retratando tanto la crudeza del sistema penitenciario turco de la época como la tenacidad de un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por recuperar su libertad.

Netflix: tráiler de Expreso de medianoche Embed - Midnight Express Trailer HD Netflix: elenco de Expreso de medianoche Brad Davis (Billy Hayes)

Bo Hopkins (Tex)

Paolo Bonacelli (Rifki)

Paul L. Smith (Hamidou)

Randy Quaid (Jimmy Booth)

