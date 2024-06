Nicki Nicole estaría en pareja con un jugador de River Plate

NICKI NICOLE PESO PLUMA.jpg Nicki Nicole y Peso Pluma. Redes

Una vez que confirmó la noticia no dudó en separarse, e hizo pública su decisión a través de las redes sociales. "Cuando no te cuidan y no hay respeto... Ahí es cuando decido no quedarme", publicó en su momento.

En línea con eso, hizo referencia a su ruptura en su canción "Ojos Verdes": "Suerte encontrándome en otros ojos verdes, pero es que yo sacaba lo mejor de ti. Y te diste cuenta desde el día que me fui. A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas. Sé que estás con otra, pero pensando en mí y le das los besos que algún día te di. A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas".

La rosarina también estuvo en pareja con el rapero argentino Trueno. No obstante, su vínculo ha terminado de modo más ameno, e incluso se han referido el uno sobre el otro con mucho respeto y cariño.