No lo vas a poder creer: ¿cuál es el personaje súper reconocido e icónico de Hollywood al cual Brad Pitt se negó a interpretar?

El actor aclaró que su decisión no se debió a dudas sobre el guion o la producción. "No fue una cuestión de que el proyecto no me interesara o de que dudara de su potencial. Simplemente, sentí que no era el papel adecuado para mí", explicó Pitt.

Además, enfatizó que nunca tuvo segundas oportunidades con la franquicia. "No me ofrecieron dos o tres entregas, solo la primera. Quiero dejar eso en claro", afirmó. Para él, era evidente que Neo estaba destinado a otro actor y que su camino en Hollywood no debía pasar por esa película.

Cómo la decisión de Brad Pitt abrió el camino a Keanu Reeves

El rechazo de Brad Pitt dejó abierta la posibilidad de que otro actor tomara el rol de Neo. Finalmente, la elección recayó en Keanu Reeves, quien logró una interpretación que trascendió la pantalla y se convirtió en un referente del cine de ciencia ficción.

Gracias a Reeves, Matrix adquirió una identidad única, combinando acción, filosofía cyberpunk y efectos visuales innovadores. Mientras Pitt siguió construyendo una carrera con éxitos en distintos géneros, Reeves se consolidó como un ícono del cine con su memorable papel en la saga.