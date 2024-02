Noche de rock inolvidable: Slash y Myles Kennedy hicieron historia en el Movistar Arena

Desde muy temprano, y tras cinco años de espera para poder volver a disfrutar de una de las estrellas del rock, el Movistar Arena se inundó de energía como parte de la gira "The river is rising".

Slash se presentó este viernes en el Movistar Arena y su público, a pesar de la fuerte lluvia , esperó ansioso su salida al escenario. En esta oportunidad, el emblemático guitarrista desembarcó en Buenos Aires con su supergrupo en el marco de la gira 2024 "The River Is Rising", Slash ft Myles Kennedy and The Conspirators.

Cerca de las 20 horas la joven multiinstrumentista argentina Daniela Milagros subió al escenario para comenzar a calentar los motores de lo que sería una noche cargada de rock and roll. Encargada del opening, la artista desplegó todo su potencial sobre el escenario. Demostró todo su talento interactuando con diferentes instrumentos como batería, piano, keytar y bajo para interpretar entre otros su último single “Ego”, una versión de “Psychokiller” de los Talking Heads o Beethoven para continuar con una versión muy personal de “Sweet Dreams” .

A las 21 horas el público comenzó a ovacionar a la banda al escuchar los primeros acordes de “ The River is Rising ” mientras salían al escenario los protagonistas de la noche: S lash, Myles Kennedy (voz principal), Brent Fitz (batería), Todd Kerns (bajo/voz) y Frank Sidoris (guitarra rítmica).

La primera canción de la noche incluida en su último disco de estudio (“4”, 2022) es la que da nombre a esta parte de la gira " Rest of the World " que los llevará a realizar 40 presentaciones en más de 15 países en América Latina, Oceanía, Asia y Europa durante los próximos 3 meses.

Para satisfacer a todos los que siguen la carrera del icónico guitarrista miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, Slash realizó un repaso de su carrera interpretando “Speed Parade”, cover de Slash’s Snakepit y también “Don't Damn Me” cover de Guns and Roses con Todd Kerns en voces.

Con cuatro discos de estudio editados, Slash junto a Myles Kennedy y The Conspirators rindió tributo a lo mejor de la historia de la banda con un pequeño tinte nostálgico al interpretar “Starlight”, de las primeras canciones que lanzaron juntos en 2011, a la que luego sucedió uno de sus clásicos “Halo”, de su primer disco, editado en 2012.

Con “You are Lie” y “World on fire” la noche iba llegando a su fin, pero luego de varios minutos y miles de personas pidiendo al unísono que la noche continuara, finalmente fueron escuchados. “Rocket man” comenzó a sonar mientras el baterista de la banda Brent Fritz abandona su instrumento habitual para sentarse frente al slide guitar, y así, interpretar el gran éxito de Elton John. Finalmente, llegó el turno de “Anastasia”, uno de los temas más esperados de la noche y que dio cierre a un concierto que inundó el Movistar Arena de energía de principio a fin con la producción de Fenix Entertainment.

Breve repaso de la carrera de Slash

Slash, reconocido como uno de los guitarristas más destacados en la historia del rock y una figura icónica a nivel global, ocupando el puesto #2 en la lista "Los 10 Mejores Guitarristas Eléctricos" de la revista Time (siendo Jimi Hendrix el #1).

El genio musical se manifiesta en creaciones emblemáticas, como los inconfundibles riffs de guitarra en los éxitos #1 de Guns N' Roses, "Sweet Child o' Mine" y "Welcome To The Jungle".

Tras su salida de Guns N' Roses, Slash cosechó elogios con Slash's Snakepit y experimentó éxito mundial con la superbanda Velvet Revolver, antes de emprender su exitosa carrera en solitario. Su álbum debut, "Slash" (2010), que contó con colaboraciones de Ozzy Osbourne, Fergie, Myles Kennedy, entre otros, marcó un hito en las listas.

La formación actual de Slash, FT. Myles Kennedy & The Conspirators (SMKC), ha recorrido el mundo durante más de una década, ofreciendo música ininterrumpida y demostrando ser una fuerza imparable.

Además, el guitarrista estadounidense, ganador de un Grammy, compositor y productor de cine, ha vendido más de 100 millones de copias, recibió un premio Grammy y siete nominaciones, ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll y se destacó como autor de bestsellers del New York Times.

Sin duda, el espectáculo de este viernes en la noche se convertirá en un recuerdo imborrable para los seguidores del guitarrista, quienes aguardaron con ansias durante años para vivir esa gran velada, donde todo el estadio se impregnó con la esencia pura del mejor rock and roll de todos los tiempos.