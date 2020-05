Labaké: "El mundo ideal jamás existirá"

Julio César Labaké: El titulo es el contenido de la novela. Plantea la existencia de grupos de jóvenes, y no tan jóvenes, que viven la experiencia de querer liberarse de todo, y eso genera fantasías que los alejan de la realidad. Esta novela es fruto de mi experiencia de 45 años de psicoterapeuta en los que he visto la ansiedad, el anhelo de muchos que intentan inventar la vida rechazando todo mandato, como volviendo al paraíso terrenal perdido. Algo que provoca rebeldías que llevan a terminar la vida sin haber construido nada.

P.: ¿Cómo surgió la historia de Roberto, el protagonista?

J. C. L.: Del relato de una paciente. Me contaba de un muchacho que vivía de esa manera. Me llevó a pensar en los grafitis del mayo francés de 1968, del tipo “vivir sin límites y gozar sin trabas”. En Roberto busqué encarnar el anhelo de una libertad sin límites. Esas propuestas fueron pasando a la especulación universitaria, a los comentarios de los medios de comunicación, del cine, de internet y las redes sociales, y hoy es la experiencia cotidiana de muchos jóvenes que viven en ese estado de rebeldía, quieren cambiar el mundo volviendo a una vida original, primitiva, no sometiéndose a nada que no surja de ellos. En paralelo está Luis, que tiene la misma rebeldía pero otro destino por obra de un personaje que habla a través de WhatsApp, y que solo se hace presente hacia el final.

P.: El titulo lleva a pensar en “las cosas ocultas desde la fundación del mundo” de René Girard, en las parábolas de Mateo y del Libro de los Salmos.

J. C. L.: Me inspiré en los planteos existenciales actuales. Frente a la afirmación de que absolutamente todo es una construcción cultural o social, y eso hace suponer que podemos inventar la vida como nosotros queramos, y la realidad se rebela a eso. Roberto muere esperando que el mundo sea lo que él quería, mientras Luis reconoce la realidad y busca ser creativo. Creo que hay algo de Albert Camus en este libro. Pero de los autores contemporáneos he seguido mucho a Gilles Lipovetsky, a Bauman, y últimamente a Yuval Harari, que me ayudaron a pensar la realidad del hombre de hoy.

P.: Esta es su primera novela. ¿Ahora qué piensa escribir?

J. C. L.: También yo lo estoy pensando. Tengo apuntes para un libro “Diálogos con la vida” que es nombre de mi programa de televisión por cable donde hago planteos sobre situaciones que nos cuestionan o perturban sin que nos demos cuenta.