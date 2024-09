Nuevo revés legal para Wanda Nara: una exempleada la demandó por haber trabajado un año y medio en negro

“Se empezó a pedir diferentes oficios a diferentes domicilios que ya tenían constituidos hasta que le planteamos, con el juzgado, la rebeldía y que quede notificado bajo responsabilidad de parte”, contó el abogado en el ciclo de América.

En cuanto a la cifra que reclama Alvarado, su representante dijo: “El monto es muy alto. Es en pesos, pero es altísimo. Estás hablando ya con los intereses, las costas y todos los años que pasaron, vas a tener una demanda fácil de más de 20 millones de pesos”, contó. En ese momento Cristian U, panelista del ciclo intervino. “Son 20 mil dólares. Para Wanda es un par de zapatos”, lanzó. “Sí, pero no los paga”, agregó, contundente, Ubfal.

“Ella nunca contestó. A Wanda Nara nunca se la localizó, nunca contestó la demanda. No sé si es por no tener el domicilio, por estar continuamente de viaje o porque realmente no quería contestar la demanda”, concluyó.

Wanda Nara suma una nueva demanda por parte de una exempleada

Dos años atrás, Wanda Nara y su exesposo Mauro Icardi fueron denunciados por Carmen Roboledo, quien aseguró haber trabajado para la mediática en dos oportunidades cuidando su casa en Milán aunque nunca fue remunerada.

“Hace dos años y medio, van a ser tres años en octubre que ella no me paga. Le pido la plata y me dice ‘si mañana te traigo la plata’. Se va para Francia y no me lo trae. Me dijo que me iba blanquear, que me iba a sacar un permiso para ir a Francia. Después me dijo que no se podía, y que me iba a pagar 600 euros”, contó la propia Carmen en aquel momento en una entrevista realizada por Carmen Barbieri en Mañanísima.

“Yo vine a Italia en octubre del 2019, me pagó un mes solo y después no me pagó más. Yo tengo testigos. El jardinero me ha dicho que me vaya, que no me quede en una casa donde no me dan nada”, agregó. “Me dijo que me sacaba el permiso para trabajar en París, pero cuando empezó la pandemia me trajeron en auto de Francia a Milán y me quedé ahí”, contó la empleada.