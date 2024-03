Pablo Ziegler, en Bebop Club

Quique Sinesi, guitarra

Nacido en Buenos Aires, Argentina, el pianista Pablo Ziegler, ganador de un Latin Grammy comenzó tocando repertorio clásico a la edad de 14 años. A principios de los años 60, influenciado por el bebop y el dixieland, comienza a tocar jazz. Fue en ese momento que crea el Pablo Ziegler Terceto que reflejaba su historia musical a través de arreglos jazzísticos sobre música clásica.

En 1978, fue invitado a formar parte del segundo Quinteto de Astor Piazzolla, con quien tocó durante 10 años, por Europa, Japón y Estados Unidos, en el Montreal Jazz Festival, Nice Jazz Festival, Sapporo Jazz Festival, Central Park Summer Stage, y el Istambul Festival entre otros.

Pablo Ziegler formó su propio Cuarteto para Nuevo Tango en 1990 que combinaba ritmos de tango clásicos con improvisaciones de jazz, algo que no era común en esa época en el léxico tanguero. Renee Vargas Vera de La Nación dijo: "PABLO ZIEGLER es una de las voces autorizadas de Piazzolla. No obstante como músico creativo, sabe encontrar su propia voz para transmitirlo, para recrearlo en sus diversas facetas. Pero, además, como compositor que pudo prolongar la estética piazzollana y regodearse con ella como una marca consagrada y de seguro éxito, ha preferido hurgar en la memoria tanguera para echar una mirada retrospectiva llena de unción, y rescatar añejas voces que transfigura en nuevas formas y dimensiones."- U.G. Mauro del Diario La Capital, dijo: Aunque cuenta con una sólida formación clásica, Ziegler, después de dedicarse al jazz, alcanzó el reconocimiento internacional al integrar el legendario quinteto de Astor Piazzolla. Su talento natural para la música ciudadana y su experiencia jazzística le permitió ser uno de los pocos pianistas que cultiva la improvisación en el ámbito del tango.

En 1998, graba "Tango Romance" para la BMG, con la Orpheus Chamber Orchestra. Otras actuaciones orquestales han sido con the Royal Philharmonic of London, the Sydney Symphony, the Stavanger Symphonic Orchestra of Norway, the Filarmónica de México, the Banda Sinfónica de Estado de Sao Pablo de Brazil etc.

En 1999, su actuación en el Carnegie Hall con su quinteto para el Nuevo Tango fue grabado y estuvo en el aire por seis meses en la PBS. Los invitados que tuvo en esta oportunidad incluyeron the Orpheus Chamber Orchestra, Gary Burton, Ryota Komatsu y los cantantes argentinos Maria Graña y J.A.Trelles. También en 1999 fue invitado a particicipar en "Música de las Américas" para The Smithsonian Institution en Washington, D.C., donde fue honrado con una placa de bronce, por su contribución a la evolución del tango

El Alcalde de New Orleans también lo honró por su calidad artística, con el título de Ciudadano honorario de la Ciudad de New Orleans. Otros honores incluyen a Steinway & Sons New York, nombrándolo Artista Steinway en 1998.

Desde 2002, Pablo Ziegler se ha presentado con su cuarteto una vez al año, en Jazz Standard en NY con invitados especiales, como Paquito D’Rivera, Stefon Harris, David Sánchez, Randy Brecker, Gil Goldstein, James Carter, Edmar Castañeda, Dave Samuels, Harry Allen, Kenny Garrett, Nestor Torres y Terell Stafford. También se ha presentado en el Piano 2003 Festival en Manchester, Gran Bretaña, y ha hecho ya 17 giras europeas, hasta la fecha. Las actuaciones del Maestro Ziegler en recientes temporadas han incluido varias lugares muy importantes y festivales en los Estados Unidos incluyendo Carnegie Hall (como parte de "the JVC Jazz Festival" con artistas invitados como Paquito D’Rivera, Joe Lovano y Gary Burton), the Savannah Music Festival, Blue Note, Chamber Music Albuquerque, American Theatre, UC Santa Cruz, UCLA, the University of Texas-Austin, the Clarice Smith Performing Arts Center en Maryland, the Gilmore International Keyboard Festival, the Ravinia Festival, the International Festival of Arts & Ideas con el pianista Christopher O’Riley en duo con "Los Tangueros", the New World Symphony en Miami, New York’s Knitting Factory con Emanuel Ax, the Cape May Music Festival en New Jersey, the San Francisco Jazz Festival y the Aspen Music Festival entre muchos otros. Importantes compromisos internaciones han incluido the Umbria Jazz Festival (con invitados especiales como Paquito D´Rivera, Joe Lovano y Richard Galliano), Teatros en Haifa, Tel Aviv y Jerusalem (Israel), Dos veces en El Festival de Jazz de Lapataia en Punta del Este (Uruguay), y the Verbier Festival (Suiza), como actuaciones en Alemania, Austria, Suiza, Dinamarca, Inglaterra, Suecia, Eslovenia, Francia, Luxemburgo, España, Italia y Grecia con el Pablo Ziegler Trío.

Pablo Ziegler no solo da conciertos, sino que también es un educador entusiasta. Ha dado master classes en el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de New York (CUNY) y workshops en el Rhythmic Copenhagen Conservatory y en el Arhus Conservatory (Dinamarca). En la Primavera del 2007 hace una residencia en la Universidad de Indiana-Latin American Music Center, la Universidad de Texas, Austin, la Universidad de Maryland, Washington DC y más tarde en la Universidad de Iowa.

En 2002, y 2004, el Maestro Ziegler fue el Director Musical de la versión completa de la Operita "Maria de Buenos Aires", de A. Piazzolla, en donde también tocó. La primera fue una producción italiana en Ravenna y Bologna, con 10 presentaciones y la segunda fue una producción holandesa, que giró por un mes por Holanda, Bélgica y Hungría.

En el 2007 salen dos nuevos CDS, en vivo, uno en el Bimhuis, de Ámsterdam junto a el guitarrista Quique Sinesi y Walter Castro en bandoneón "Buenos Aires Report" (Saphrane), y otra grabación en vivo también, pero en Jazz Standard " Tango & all that Jazz" – con el Pablo Ziegler Quartet con Stefon Harris , como invitado (Kind of Blue) . La discografía de Pablo Ziegler también incluye "Tango Romance" con la Orpheus Chamber Orchestra (BMG/RCA); Los Tangueros: los tangos de Astor Piazzolla tocados por Ziegler y Emmanuel Ax (dúo de pianos) (todos los arreglos de Ziegler) (SONY); "Asfalto": Street Tango (BMG/RCA); "Pablo Ziegler Quintet for New Tango" grabado con invitado Joe Lovano (BMG/RCA); y "Bajo Cero" con Quique Sinesi y Walter Castro (MDR) que ganó el Premio Latin Grammy por Mejor Album de Tango en 2005. Pablo Ziegler tambien aparece como invitado en dos grabaciones de Gary Burton, "Piazzolla Reunion" y "Libertango", ambas con el sello Concord Jazz, como también en un disco "The Lost Days", de la renombrada mezzo-soprano Denyce Graves, como pianista y arreglador, en el 2003 BMG/RCA.

La música del maestro Pablo Ziegler está siendo tocada y grabada por muchos músicos alrededor del mundo. (Fuente: Real Book Argentina)