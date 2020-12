Los "pandemials": la generación menos pensada entra en escena

Federico Domínguez: pandemials es un conjunto de jóvenes nacidos después de la caída del Muro de Berlín, más específicamente entre 1996 y 2012, y se los conoce como la generación Z. El término “pandemials” les cabe porque el hecho que va a cambiar sus vidas es la pandemia. Los mayores de esa generación están entrando al mundo laboral junto con la pandemia, y se encuentran con un mundo que es cada vez más complicado por lo que llamo la aceleración de los ciclos humanos. Si antes de la pandemia teníamos inequidad, la pandemia no es que cambia el mundo, lo acelera y vamos a ver más inequidad. Los cambios tecnológicos que esperábamos que sucedan en 5 o 10 años podrían suceder en 2 o 3. Los más jóvenes se enfrentan a una crisis del espíritu humano con la epidemia de la soledad, aumento de casos de ansiedad y depresión debido a la falta de vínculos reales y en favor de comunidades digitales. El cambio climático preocupa mucho a esa generación, y estamos en la última década para frenarlo si es que queremos que sus consecuencias sean por lo menos manejables. Esa generación sale a la vida adulta, al trabajo, junto con una crisis que tiene consecuencias a largo plazo. Enfrentan una década muy compleja y complicada,

P.: ¿Qué disparidad hay entre las dos generaciones más recientes?

F.D.: Una notable, a diferencia de los millennials los pandemials tienen una situación económica aún más precaria. Los millennials es una generación que no acumuló riqueza, tienen 3% de la riqueza global en comparación con el 23% que tenían los babyboomers a la misma edad. Lo que definió la salida al mundo laboral de los millennials fue la crisis de 2008, y cuando se estaban recuperando se enfrentan a la pandemia. Pero tienen una ventaja en los países desarrollados, o en las clases media y media alta en países como la Argentina, sus padres son los babyboomers, la generación más rica de la historia de la humanidad; entonces, cuando un millennial se queda sin trabajo, aún puede volver a la casa de sus padres. Cuando un pandemial se queda sin trabajo tiene que volver a la casa de sus padres, que ya no tienen casas grandes, viven en departamentos alquilados de acaso dos ambientes, y poco los pueden ayudar, están mucho más desprotegidos frente al mundo. Esa desprotección y desesperación les genera una frustración que los puede hacer encarar una rebelión a partir de reclamos legítimos, que de no ser atendidos en cuenta los vuelve propensos a la captación por la izquierda populista.

P.: Se los trata de pesimistas, de que tienden al aislamiento y a la vez hacen fiestas clandestinas, salen a correr en grupo y hacen apología del humanismo.

F.D.: Los pandemials, que valoran más que los millennials la vida sana y el deporte, a la vez tienen niveles muy altos de depresión y ansiedad. Su alta conciencia ecológica los llena de preocupaciones. Para que su espíritu humanista se libere a pleno necesitan vivir en una sociedad un poco más igualitaria, que les genere más oportunidades. No pueden estar luchando por salvar el planeta si tienen que ver como pagan el alquiler. Es una generación con fuerte conciencia, que hay que proteger, ayudar a desarrollarse. Una generación que está en contra del autoritarismo.

P.: ¿Qué está escribiendo ahora?

F.D.: Estoy planeado escribir sobre lo que detecto cuando viajo o hablando con amigos, una sensación de frustración, de soledad, que se da en mi generación, y de lo que se podría hacer desde los ciclos humanos y las políticas públicas para favorecer el desarrollo del espíritu humano en esa generación.